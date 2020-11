Huawei prodal značku Honor, donutily jej k tomu restrikce ze strany USA

Firma Huawei byla už dříve odstřihnuta od výrobních kapacit firmy TSMC, k níž se později přidaly i firmy Samsung a SK Hynix , což samo o sobě bohatě postačí k tomu, aby byl Huawei sražen ze své pozice významného dodavatele telekomunikačních řešení. Bez TSMC a Samsungu nemá možnost vyrábět čipy pomocí pokročilých technologií a bez Samsungu, SK Hynix (a samozřejmě i amerického Micronu) s ním nemluví ani žádný světově významný výrobce pamětí DRAM.

Huawei přitom nyní ještě může nabízet nové telefony s moderními 5nm čipy Kirin 9000 , ovšem TSMC jich stačilo před začátkem embarga vyrobit jen omezené množství a až dojdou, tak Huawei bude mít možnost využít přinejlepším jen 7nm kapacity čínské firmy SMIC, která už je sama na černé listině USA a je otázka, jak to s její výrobou vůbec bude.

Honor 20 jako slabší verze Huawei P30

Dle serveru Extremetech se přitom neočekává, že by Bidenova administrativa změnila přístup k firmě Huawei či jiným z černé listiny, kterou vytvořila administrativa prezidenta Donalda Trumpa, a tak se tato firma odhodlala k razantnímu kroku a prodala svůj Honor.

Honor byl založen v roce 2013 a už dva roky poté se rozšířil do více než 70 zemí světa. Huawei vsadil na razantní expanzi do té doby neznámé značky, která začala nabízet osekané verze telefonů Huawei, což se samozřejmě odrazilo na cenách. Ovšem Honor začal být pochopitelně tažen ke dnu stejně jako mateřský Huawei, takže ani pro telefony této značky nemůže TSMC vyrábět čipy moderními procesy a chybí také podpora Googlu pro Android.

Huawei tak nyní prodal celý Honor společnosti Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., kterou ovšem alespoň částečně vlastní místní vláda v Šen-čenu. Z Honor se tak v podstatě stane jen další výrobce telefonů, který by tak už nemusel přitahovat pozornost Američanů a neměly by pro něj už platit stejné restrikce jako dříve. Podrobnosti o transakci nejsou známy, a tak tu máme pouze fámy o částce cca 15 miliard dolarů.

Co to však ukazuje o Huawei? Je vcelku očividné, že tato firma se už připravuje na nejhorší a ztrácí poslední naději na to, že by se vývoj nabral nějaký jiný směr. Těžko už bude mít možnost pohybovat se mezi předními výrobci telefonů či 5G zařízení, takže nezbyde než se těchto trhů vzdát. Huawei může svou výrobu diverzifikovat, čemuž by napovídalo třeba nedávné představení prvních monitorů a vypadá to, že za rok už to bude zcela jiná firma, než jakou známe dnes.

