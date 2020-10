Huawei se pustí do vlastních monitorů. Máme detaily o první novince

Na trh s monitory se nedávno pustilo Xiaomi i jeho značka Redmi. Brzy se přidá další čínský výrobce, kterého si většina z nás spojí převážně se smartphony. Huawei již prodává notebooky se svým logem a očekává se také představení prvního desktopového PC, které bude ovšem zatím určeno hlavně pro vládní organizace a úřady. První informace o počítačových monitorech Huawei se na internetu objevily již před pár měsíci a opakovaly se několikrát, můžeme tedy skoro s jistotou potvrdit, že čínský výrobce chystá vstup do tohoto segmentu.

Nová řada by měla nést označení „Smart Display“, které by se mohlo plést s názvem „Smart Screen“ používaným pro chytré televizory od Huawei. Monitory budou nabízeny také pod značkou Honor a rozdíl by měl opravdu spočívat jen v použitém logu. Potvrzeny byly modely AD80HN, AD80HW a AD80XX, které zahrnují jak univerzální monitory pro nejrůznější činnosti, tak jeden zakřivený herní monitor. Trojice modelů by měla pokrývat celou nabídku od low-endů až po high-endy.

Z dříve uniklých informací víme, že k dispozici budou dva herní zakřivené monitory s obnovovací frekvencí 240 Hz a podsvícením mini LED, které by mělo být rozděleno na stovky částí pro dosažení vyššího kontrastu. Na výběr bude mezi úhlopříčkou 27 a 32 palců. Nejvíce toho zatím víme o pravděpodobně nejnižším modelu, který nese označení AD80HW.

Z uniklých obrázků je patrné, že monitor bude mít moderní design s minimálními rámečky po třech stranách – jedinou výjimkou je spodní okraj, kde se bude nacházet logo výrobce. Součástí výbavy je elegantní kovový stojan s válcovou nohou a plochou základnou. Zadní stranu monitoru pokrývá matný tmavý plast a znovu obsahuje logo Huawei.

Známé také základní parametry, podle kterých by měl monitor používat 23,8palcový LCD panel s technologií IPS a rozlišením Full HD. Podle uniklých informací také zvládne zobrazit 16,7 milionu barev a pokrýt 72 % barevného prostoru NTSC. Pozorovací úhly budou údajně dosahovat 178 stupňů a monitor měl také získat certifikaci TÜV Rheinland za nízkou hodnotu modrého světla. Obrázek prozradil přítomnost několika konektorů, z nichž jeden je vstup HDMI.

Všechny chystané monitory by měly také využívat speciální režim kompatibility smartphony Huawei a Honor. Huawei údajně nebude monitor vyrábět ve svých továrnách, ale využije k tomu služby čínské společnosti BOE. Zakřivené herní modely potom bude patrně dodávat TPV Technology. Oficiální představení monitoru se očekává do konce roku. Zatím není jasné, zda se dostanou i na evropské trhy.

