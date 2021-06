Hubble se po chybě počítače opět přepnul do nouzového režimu

Hubble už má svá nejlepší léta za sebou a s jistými omezeními dále slouží, ovšem s tou vidinou, že jeho fatální selhání může přijít každým dnem a jeho záchrana je značně nejistá. Ostatně jde o teleskop postavený v osmdesátých letech, který měl původně pracovat jen dvanáct let a ve vesmíru slouží nyní již více než 31 let. Poslední mise (SM4) pro jeho opravu přitom proběhla už před 12 lety a od té doby teleskop funguje bez vnějších zásahů jen s tím, co v roce 2009 doinstalovali a vyměnili astronauté z raketoplánu Atlantis.





NASA přitom nyní oznámila, že palubní počítač používaný k obsluze vědeckých přístrojů na palubě teleskopu přestal fungovat po analýze jistých dat. Konkrétněji se přestal hlásit hlavnímu počítači, který v reakci na to 13. června automaticky přepnul systémy teleskopu do nouzového režimu. Do toho se tak teleskop přepnul letos už podruhé, dříve to bylo na několik dní v březnu.

Obsluha tak nejdříve zkusila ten nejběžnější způsob opravy počítačů, čili vypnout a zapnout, jenomže výše zmíněný počítač poté v krátké době opět vykázal stejnou chybu a situace se opakovala. Nyní NASA zkoumá, zda za těmito problémy nestojí paměti, které postupem času degradují, ale dobrá zpráva je, že právě tento počítač, ač jde o typově velice starý stroj z 80. let, byl vyměněn právě během poslední servisní mise v roce 2009, takže by na tom nemusel být celkově špatně.

Navíc má NASA k dispozici záložní počítačový modul, který byl po neúspěšném restartu systému aktivován a NASA nyní hodlá jej po nějakou dobu používat a poté opět posoudit stav systémů. Očekává se ale, že se původní systém vzpamatuje a začne se opět používat.

Na cestě sice už je teleskop JWST, který je někdy považován za náhradu Hubblea, takže by se mohlo zdát, že starý teleskop by nám už nechyběl, ale tak tomu není. JWST je určen pro sledování v infračerveném spektru s jen mírným přesahem do viditelného, zatímco Hubble sleduje především ve viditelném spektru s přesahem do blízkého infračerveného spektra. Oba teleskopy by se tak měly spíše doplňovat, a tak je tu spíše ta otázka, zda bude vůbec možné si bez raketoplánů k Hubbleovu dalekohledu zaletět a provést další opravy.

Už nyní by byla zapotřebí výměna vadných gyroskopů a jak se ukazuje nyní, zasloužily by si to i počítačové systémy a pak tu máme třeba baterie nebo snad i solární články či izolace. Jistou nadějí byl či snad stále je raketoplán Dream Chaser , který má létat autonomně i s posádkou a právě ten by mohl být takového úkolu schopen. Ale o tom se mluvilo již před čtyřmi lety, přičemž první ostrý let této zásobovací "sanitky" pro ISS je nyní plánován až na příští rok. A v tu dobu už to může mít Hubble za sebou, takže NASA zatím prostě jen doufá, že ten bude alespoň po nějakou dobu pracovat "po boku" s JWST.

