Hubble vyfotil éterické vlny jako pozůstatek exploze supernovy

Hubble Space Telescope se ve skutečnosti podíval jen na malinký výřez struktury, kterou vytvořila exploze supernovy před více než 20 tisíci lety. Ta rozmetala do okolí hmotu hvězdy, která byla asi 20x hmotnější než naše Slunce a my její pozůstatek můžeme najít v Souhvězdí Labutě, kde na obloze zabírá 36x větší prostor než Měsíc v úplňku.

Supernova explodovala ve vzdálenosti asi 2400 světelných let, takže to jistě byla pro naše předchůdce pěkná podívaná, i když takový čtyřikrát bližší Betelgeuse by mohl přichystat ještě lepší zážitek. Během tisíců let se nárazová vlna exploze rozšířila do vzdálenosti zhruba 60 světelných let od supernovy a snímek z Hubbleova dalekohledu ukazuje jen malou část celé struktury.