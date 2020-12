Hubble zaměřil exoplanetu s podivnou orbitou, pomůže najít devátou planetu?

Jedná se o systém HD 106906, který byl ve skutečnosti objeven pomocí Magellanova teleskopu v Las Campanas. Ovšem pokud jde o schopnost s potřebnou přesností sledovat exoplanetu HD 106906 b, k tomu mohl posloužit pouze Hubble, který k tomu potřeboval více než 14 let. Za tu dobu už bylo nasbíráno dost dat na to, aby mohla být určena orbita této exoplanety, která se nachází velice daleko od své mateřské dvojhvězdy.

Navíc má i značně výstřední dráhu, která navíc neodpovídá ekliptice celého systému, jak ukazuje i výše uvedená ilustrace. Právě v tom vidí autor studie Meiji Nguyen (Berkeley) možnou podobnost s naším systémem, kde by se právě na podobné dráze mohla pohybovat tzv. devátá planeta, čili někde daleko za Kuiperovým pásem. Nyní tu máme potvrzení, že takové planety skutečně mohou existovat.

Jak je vidět, exoplaneta HD 106906 b obíhá opravdu velice daleko. Dole na druhém obrázku máme měřítko, dle nějž se pohybuje ve vzdálenosti i více než 700 astronomických jednotek (AU) nebo také asi 110 miliard kilometrů, přičemž zrovna nyní ji můžeme pozorovat nedlouho po dosažení odsluní. Její systém je přitom jen asi 15 milionů let starý, takže to je zase důkaz toho, že takovéto planety se mohou tvořit velice brzy. Ostatně uvnitř systému je ještě celý protoplanetární disk, v němž zrod planet teprve nastane.

HD 106906 b má mít sama o sobě hmotnost asi 11 našich Jupiterů, přičemž naše dosud hypotetická devátá planeta by tak moc velká ani být neměla. S přihlédnutím k obrovské vzdálenosti a nestandardní orbitě je pak zřejmé, že její hledání může být ještě dlouhé, zatímco při sledování vzdáleného systému podobný obrovský objekt vynikne ihned. My navíc také můžeme mít zrovna smůlu na aktuální polohu deváté planety. Pokud ta se zrovna pohybuje také u svého odsluní, čili v nejvzdálenějším bodě své dráhy, může pak jít o velice slabě osvětlený objekt. A takový oběh bude trvat velice dlouho, alespoň v případě HD 106906 b je to cca 15 tisíc let.

Jak se ale mohla tato exoplaneta ocitnout na tak vzdálené dráze? Jedna z teorií říká, že ji mohl zpomalit právě disk materiálu vířící kolem obou hvězd, čili že vznikla mnohem blíže a postupně migrovala na delší a delší orbitu. Samotný disk je přitom asymetrický, na což mají mít zase vliv blízké průlety HD 106906 b, nicméně s jistotou zde nevíme nic a astronomové se zde pouze snaží z aktuální situace odhadovat, co jí předcházelo. Za aktuální podobou tohoto systému může být třeba i dávný blízký průlet cizí hvězdy.

HD 106906 b je také další objekt, na který by se měl zaměřit nový teleskop JWST, který by měl příští rok už konečně letět do vesmíru. Ten nám může jednak upřesnit údaje oběžné dráze exoplanety a také se podívat přímo na ni a její složení.

