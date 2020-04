Hubbleův dalekohled slaví 30 let ve vesmíru

Hubbleův vesmírný dalekohled byl vynesen do vesmíru raketoplánem Discovery s pětičlennou posádkou, a to 24. dubna 1990. O den později byl už usazen na oběžné dráze kolem Země, aby se nedlouho poté zjistilo, že byl vyroben chybně a NASA musela vypravit další misi, která do teleskopu namontovala korekční optiku a ten mohl už konečně přinést výsledky, jaké se od něj očekávaly. I díky výkonům Hubbleova dalekohledu se dnes můžeme těšit na to, co nám přinese Vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST), který už měl dávno sloužit a lze jen doufat, že čekání na něj se opravdu vyplatí.

NASA oslavila 30 let Hubbleova dalekohledu tímto snímkem, který označila za kosmickou verzi podvodního světa. Ve skutečnosti je v něm zachycena velká mlhovina NGC 2014, vedle níž je menší modrá sestřička NGC 2020. Obě patří do bohatého regionu Velkého Magellanova mračna, kde probíhá intenzivní hvězdotvorba. Koukáme se tak na část vedlejší přidružené galaxie vzdálené cca 163 tisíc světelných let.

Uprostřed červené mlhoviny se nachází skupina jasných a velkých hvězd s hmotností po 10 až 20 Sluncí. Modrá mlhovina je pak práce podobné hvězdy, která v sérii explozí či výtrysků ztratila velkou část svého materiálu. Sama je vidět u horního okraje otvoru v mlhovině.

Hubble sleduje okolní vesmír v ultrafialovém až po blízce infračervené spektrum a dosud má za sebou na 1,4 milionu sledování, na jejichž základě bylo sepsáno přes 17 tisíc vědeckých prací. Pomocí tohoto dalekohledu byla také změřena míra rozpínání vesmíru a jeho akcelerace, sledována atmosféra planet našeho systému a díky efektu gravitační čočky se Hubble podíval i napříč 97 % éry našeho vesmíru, aby zaznamenal vznik a vývoj hvězd i galaxií.

