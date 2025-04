Humanoidní roboti běželi v Číně půlmaraton, někteří i doběhli

Máme zde několik firem, které vyvíjejí pokročilé humanoidní roboty. Zmínit můžeme např. Boston Dynamics a její Atlas nebo Teslu a jejího robota Optimus. Týmů, které se věnují něčemu podobnému na různé úrovni profesionality je ale povícero a v Číně jich je více než dost. Tak byl pro lidi, ale současně i pro roboty dokonce uspořádán závod v běhu půlmaratonu. Připomeňme, že ten má délku necelých 21,1 km. Soutěže se zúčastnily jak firmy (např. DroidUP nebo Noetix Robotics), tak i různé univerzitní týmy.

Roboti se lišili ve výšce od cca 1,2 do 1,8 metru a běželi v oddělené trati od lidských protivníků, kterých zde bylo 12 tisíc. Zatímco lidé při závodu pijí, roboti se také mohli "osvěžit". Mohla jim tak být vyměněna baterie, dokonce týmy mohli vyměnit robota za jiného (jiný kus stejného modelu), to ale bylo spojeno s 10minutovou penalizací.



Ne všichni byli úspěšní, někteří roboti se složili k zemi už hned na startu, než byli schopni nakonec přece jen vystartovat, nebo krátce po něm si to namašírovali do hrazení, jiní to ale skutečně byli schopni doběhnout. Zatímco lidský vítěz závodu stihl uběhnout tento půlmaraton za 1 hodinu a 2 minuty (lidský rekord činí 56 minut a 42 sekund), nejrychlejší robot Tiangong Ultra z Beijing Humanoid Robot Innovation Center na to potřeboval 2 hodiny a 40 minut, což je zhruba čas, za který to uběhne lidský začátečník (první úspěšný půlmaraton lidé obvykle uběhnou za cca 2h až 2h45min). Uděleny byly i ceny za výdrž (nejméně zastávek pro výměnu baterií), za nejlepší styl běhu a největší inovace. Bylo by ale zajímavé sledovat, jak by si zde vedli výše zmínění roboti od Boston Dynamics a Tesly.