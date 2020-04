Humble Bundle přináší 45 her za 28 eur, navíc podpoříte boj s COVID-19

Oblíbený balík her Humble Bundle je zpět, tentokrát ve speciální edici Conquer COVID-19. Jak už napovídá název, autoři reagují na pandemii nového typu koronaviru. Fanoušci si mohou zakoupit balík her a knih pro zkrácení nuceného pobytu doma, a zároveň podpořit dobrou věc. Tentokrát jde celých 100 % výdělku na charitu – konkrétně organizacím bojujícím s onemocněním COVID-19, jako jsou Lékaři bez hranic či Mezinárodní záchranný výbor. Za vybrané finance (v době psaní článku zatím přes 2,5 milionu eur) organizace mimo jiné nakoupí bezpečnostní pomůcky pro pracovníky ve zdravotnictví nebo poskytnou zdravotní péči infikovaným pacientům.

Abyste získali balíček plný obsahu, musíte přispět minimálně 28 eur (780 Kč). To sice není málo, ale na druhou stranu získáte 45 her různých žánrů a také spoustu elektronických knih (v angličtině) včetně audioknih a komiksů. Autoři tvrdí, že balíček obsahuje digitální produkty v hodnotě přes 1 000 eur. Mezi hrami sice nenalezneme nejnovější AAA tituly, ale mnohdy se jedná o velmi kvalitní hry od nezávislých vývojářů nebo starší kousky. Zahrát si můžete třeba tahovou strategii Into The Breach, střílečku s unikátní grafikou Superhot, kreativní titul ve virtuální realitě Tilt Brush, dva díly akční adventury Darksiders, budovatelskou strategii Tropico 4, historickou strategii Europa Universalis IV nebo legendární Worms Revolution.

K téměř všem zakoupeným hrám získáte klíč, abyste si je mohli odemknout na Steamu. Některé z nich jsou k dispozici také bez DRM ochrany. Co se týče platforem, všechny hry jsou dostupné pro Windows, některé také pro Mac nebo Linux. Knihy jsou potom dostupné kompletně bez DRM ochrany, aby si je čtenář mohl přečíst na libovolném zařízení. Jak bývá v případě série Humble Bundle zvykem, přispět můžete klidně více než uvedených 28 eur. A také si vybrat, jakou část peněz pošlete jednotlivým charitativním organizacím.

Kompletní seznam her v Humble Conquer COVID-19 Bundle

Into The Breach

UNDERTALE

Hollow Knight

Wizard of Legend

Totally Accurate Battle Simulator

The Witness

SUPERHOT

Tilt Brush

LEGO® Batman™ 3: Beyond Gotham

Killing Floor 2

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

Darksiders II Deathinitive Edition

Darksiders Warmastered Edition

Sniper Elite 3

This Is the Police

The Jackbox Party Pack 2

Stick Fight: The Game

Brothers - A Tale of Two Sons

Party Hard

Worms Revolution

Europa Universalis IV

Tropico 4

GNOG

Broken Age

Brütal Legend

Psychonauts

Double Fine Adventure

PAC-MAN™ CHAMPIONSHIP EDITION 2

Pikuniku

World of Goo

Super Hexagon

VVVVVV

Hacknet

A Mortician's Tale

A Good Snowman Is Hard To Build

Magicka

Rebuild 3: Gangs of Deadsville

Agents of Mayhem

DUCATI - 90th Anniversary

Speed Brawl

HIVESWAP: Act 1

Alien Spidy

Stealth Inc 2: A Game of Clones

LostWinds

Zombotron

