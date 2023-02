Humble Choice 2023/02: Pathfinder WOTR, Fallout 76, Thronebreaker TWT

Humble Choice (jde o upravenou obdobu dřívějšího programu Humble Monthly), v rámci kterého se pro každý měsíc nachází nabídka cca 8 různých her (někdy jich je více), jejímž nákupem lze obsažené hry získat výrazně levněji, než kdyby se měly kupovat samostatně. K obměně nabídky dochází každé první úterý v novém měsíci v 19:00 našeho času. Humble Bundle je známý online obchod s PC hrami, e-knihami a zajímavým SW, který se dostal do povědomí díky svým cenově zvýhodněným balíčkům (bundlům) na konkrétní téma nebo od konkrétního vydavatele. Kromě tematických bundlů, jež se objevují v různých intervalech, nabízí také pravidelný program s názvem(jde o upravenou obdobu dřívějšího programu Humble Monthly), v rámci kterého se pro každý měsíc nachází nabídka cca 8 různých her (někdy jich je více), jejímž nákupem lze obsažené hry získat výrazně levněji, než kdyby se měly kupovat samostatně. K obměně nabídky dochází každé první úterý v novém měsíci v 19:00 našeho času.

Zvláštností tohoto programu je, že nákup těchto kolekcí her pro jednotlivé měsíce probíhá formou předplatného (9,99 EUR na 1 měsíc nebo za zvýhodněnou cenu 109 EUR na 12 měsíců), které se automaticky obnovuje, dokud si obnovu v nastavení profilu jednoduše nezrušíte. Funguje to zde ale jako platba za dané hry, není to jako u jiných služeb na bázi předplatného, pomocí kterého si platíte za časově omezený přístup do nějaké knihovny. Tady za předplatné obdržíte každý měsíc kódy pro aktivaci na Steamu (případně výjimečně v jiné distribuční platformě), takže pokud si budete platit předplatné třeba 3 měsíce, všechny hry z Humble Choice, které získáte po dobu těch 3 měsíců a aktivujete si je, budete moci hrát bez omezení í po ukončení platby předplatného. Navíc 5 % z částky předplatného (tzn. jde o součást výše uvedených cen, nic navíc už neplatíte) připadne charitě, která je vždy uvedena u popisu nabídky pro daný měsíc. Teď v únoru 2023 jde o NPower

- Nabídka her Humble Choice pro únor 2023 -



S předplatným je spojený i benefit v podobě slevy v jejich obchodě podle doby , po kterou si platíte předplatné (zohledňují se pouze po sobě jdoucí měsíce). Pokud budete mít za sebou platbu 12 měsíců, budete mít k dispozici až 20% extra slevu na nákupy v jejich obchodě, která se navíc aplikuje až po započítání standardní slevy, pokud je u daného titulu zrovna nějaká aktuální (tato extra sleva za předplatné ale není u všeho jednotná, v některých výjimečných případech nemusí být žádná). Pokud chcete, můžete si ve svém profilu také nastavit, zda chcete část nebo celou výši této extra slevy věnovat na konto charity, kterou si nastavíte jako Vámi preferovanou, případně můžete charitu specifikovat v průběhu každého nákupu.

Humble app (Windows PC) stahovat a hrát hry patřící v danou chvíli do Aktivní předplatné také umožňuje po nainstalování aplikace(Windows PC) stahovat a hrát hry patřící v danou chvíli do Humble Games Collection , což je výběr několika málo titulů z nabídky her, u kterých Humble Bundle figuruje jako jejich vydavatel (jinak se ale standardně prodávají). Tento výběr se v průběhu času mění, jelikož dříve obsažené hry z něj po nějaké době zmizí, zatímco jiné přibývají. Na webu HB není stránka, která by obsahovala jejich aktuální souhrn, tak uvedu jejich seznam na základě toho, co ukazuje Humble app:

Void Bastards, Wizard of Legend, UNSIGNTED, Forager, Dodgeball Academia, Flynn: Son of Crimson, The Wild At Heart, A Hat in Time, Fae Tactics, Archvale, Crying Suns, Into the Pit, Next Space Rebels, Chinatown Derective Agency, Wildfire, Moonscars, SIGNALIS, Ghost Song.

- Humble app a přehled her, které se teď nachází v Humble Games Collection – - Humble app a přehled her, které se teď nachází v Humble Games Collection –



Aby toho nebylo málo, aktivní předplatné umožňuje skrze Humble app přístup do Humble Vault (dřívější Humble Trove), kde jsou hry DRM-free, takže jakmile si je jednou nainstalujete, budete je moci později hrát bez ohledu na status předplatného, což je rozdíl oproti Humble Games Collection. Po ukončení předplatného se ale k jejich opětovné instalaci už nedostanete. Ani v jejich případě není k dispozici stránka s aktuálním seznamem, ale díky jejich násobně většímu množství je už nebudu všechny vypisovat. I zde platí, že nabídka zde obsažených her se v průběhu času mění, ale obecně jde spíše o menší hry a různé hříčky. V minulosti zde ale bylo po nějakou dobu pár zajímavých větších kousků jako třeba Torchlight, Torchlight II nebo Shadowrun Returns. Pár příkladů z aktuální nabídky: Getting Over It with Bennett Foddy, Ruin Raiders, A Short Hike, Roombo: First Blood.

Za sebe mohu říci, že je to už pár let, co jsem si předplatné zaplatil kvůli nabídce v jednom konkrétním měsíci a od té doby jsem jej nezrušil, jelikož ty měsíční nabídky v kombinaci s extra slevou pro nakupování mi stále vychází jako dostatečně zajímavé, přestože nabídka velkých titulů je občas v některých měsících poněkud slabší, ale to už je věc názoru a individuálních preferencí. Díky tomu, jak to funguje, občas můžete získat kód na hru, kterou jste si už třeba dříve koupili. Není ale nic jednoduššího, než jej někomu darovat. Humble Choice může díky tomu konceptu předplatného působit na první pohled poněkud zmatečně, takže pokud by nebyl jeho princip jasný ani na základě výše obsaženého popisu, můžete se na něco ohledně jeho fungování zeptat v diskuzi. A teď už se pojďme podívat na nabídku Humble Choice pro tento měsíc:

Pathfinder: Wrath of the Righteous





Tahové RPG, vydáno 2. 9. 2021, vývoj: Owlcat Games, Steam Metacritic (83 | 7,7)



Fallout 76

FPS RPG, vydáno 14. 11. 2018 / 16. 4. 2020, vývoj: Bethesda Game Studios, Steam Metacritic (69 | 5,8)

Fallout 1



Thronebreaker: The Witcher Tales





Kartové RPG, vydáno 9. 11. 2018, vývoj: CD Projekt RED, Steam Metacritic (85 | 8,0)



Othercide

Tahová strategie, vydáno 27. 7. 2020, vývoj: Lightbulb Crew, Steam Metacritic (78 | 6,8)



Shady part of me

Puzzle plošinovka, vydáno 11. 12. 2020, vývoj: Douze Dixièmes, Steam Metacritic (78 | 6,3)



Scourgebringer

Akční plošinovka, vydáno 21. 10. 2020, vývoj: Flying Oak Games, E-Studio, Steam Metacritic (76 | 5,6)



Fobia - St. Dinfna Hotel

Survival horor, vydáno 28. 6. 2022, vývoj: Pulsatrix Studios, Steam Metacritic (71 | 8,1)



Five Dates

Interaktivní film, vydáno 17. 11. 2020, vývoj: Good Gate Media, Wales Interactive, Steam Metacritic (64 | 6,2)

