Hybridní křemíko-perovskitové solární panely se dostaly na efektivitu 29,15 %

Novinka byla schopna dosáhnout výše zmíněné 29,15% efektivity a nabídna konzistentní výkon (více než 95 % maxima, tedy T95) po dobu 300 hodin pod simulovaným slunečním světlem. To se může zdát jako velmi málo, jde totiž zhruba o dva měsíce pod světlem AM1.5G s naší průměrnou dobu slunečního svitu a oblačnosti, jenže toho bylo dosaženo bez ochrany panelu s vystavením článku okolnímu vzduchu. Právě jeho ochrana je ale stěžejní záležitostí, která ovlivňuje životnost perovskitových panelů.

Takže ač to na první pohled vypadá hodně špatně, ve skutečnosti jde o dobrý výsledek (na kategorii perovskitů). Pokud zde máme T95 na úrovni 300 hodin, pak by T90 (výkon na 90+ % maxima) mohl být patrně ve vyšších stovkách bez ochranných prvků a je jen otázkou, kolik by to mohlo být s nimi. Pro srovnání, japonský tým s perovskity s 16,6% účinností dosáhl T90 po dobu 1570 hodin pod AM1.5G (u nás tak jeden a čtvrt roku), tam se ale právě soustředili na použití oněch ochranných prvků.