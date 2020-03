I takto lze v koronavirové době venčit psa. Pomocí dronu

Přestože koronavirová infekce úplně převrací svět naruby a počty mrtvých bohužel neustále rychle rostou, mnoho lidí si najde i nějaký ten smysl pro humor a my si to zde ke konci víkendu také trochu odlehčíme. Na YouTube se vyskytuje spousta písniček, tanečků a dalších více či méně vtipných videí. Jedno z těch, které se dotýká témat Světa hardware, se zabývá drony. Právě pomocí dronů totiž na Kypru natočili venčení psa. Takto člověk zůstane doma a nemusí vycházet mezi lidi.



Přesto toto humorné video ukazuje i několik problémů, na které poukazují i diskuze pod ním. Předně, někdo ho musel natočit, takže ten by porušil karanténní nařízení (i když venčení se dá považovat za nutné). V praxi by ale toto řešení mělo jeden nemalý problém. Psí exkrementy by neměl kdo posbírat. To už standardní drony neřeší.

Zdroj: youtube.com

