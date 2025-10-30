I vaše stará šunka může rozjet náročné hry s ray tracing efekty: Poznejte GeForce NOW
Hraní jako na obláčku? Tentokrát doslova. Hraní v cloudu se souběžným přenosem již vyrenderovaného obrazu jen na rychlém internetovém připojení je dnes realitou, kterou si může vyzkoušet každý z vás. Jednoduše, rychle a pod zelenou vlajkou NVIDIA.
NVIDIA GeForce NOW - v cloudu herních světů
Abychom se s vámi mohli podělit o nejčerstvější dojmy z toho, jak spolehlivě tato alternativa vlastnění výkonného hardwaru funguje, sáhli jsme bez otálení po službě NVIDIA GeForce NOW. Koneckonců není asi povolanějšího zprostředkovatele herního výpočetního výkonu než takto významného výrobce grafických čipů.
NVIDIA GeForce NOW vám na dosah ruky přistrkuje obří výpočetní výkon, který nemusíte pěchovat do počítačové skříně na vlastním stole. Šetříte nároky na výkon, ale třeba i chlazení a energetickou spotřebu vašeho zařízení a hry si můžete klidně užít s gamepadem na tabletu nižší třídy nebo v prostém prohlížeči. Hraní ve vysokém rozlišení a s dechberoucí kvalitou obrazu se tak stává jednoduše dostupným pro kohokoliv. Počítejte ovšem s tím, že tituly musíte vlastnit na účtu některé z propojených digitálních herních platforem.
Snadné ověření dostupnosti her
Připojit k GeForce NOW snadno můžete účty služeb Steam, Epic Games, Xbox, Battle.net nebo Ubisoft. Ne vždy jsou všechny hry dostupné a silně doporučuji si jejich dostupnost nejprve ověřit. Typicky třeba nenajdete mnoho podporovaných titulů z platformy GoG, ale nemusíte se bát třeba o podporu Cyberpunku 2077 nebo série her The Witcher. Stejně tak najdete třeba oblíbené It Takes Two zpřístupněné i přes EA app.
Velmi jednoduše si můžete knihovnu dostupných her i s naznačením propojených a kompatibilních herních platforem projít na webu NVIDIA zde. Vše je přehledné a hned víte, do jakého herního světa se můžete ponořit.
Ready-to-Play vs. Install-to-Play
Služba se chlubí číslovkou přibližně 2.200 titulů, které můžete spouštět v tzv. Ready-to-Play režimu. Jde o nejkomfortnější způsob cloudového hraní. Hru nemusite instalovat, v cloudovém režimu jsou přímo dostupné a stačí se vlastně přihlásit a jít do akce.
Pravděpodobně trochu zbystříte, pokud u hry svítí ikonka zámku a mráčku. První z nich značí dostupnost pouze pro členy s předplatným Ultimate (tedy nejvyšší úrovní) a mráček odkazuje na druhou možnost hraní - tentokrát režim Install-to-Play. V tomto režimu je potřeba hru stáhnout. Členství Performance a Ultimate mají k dispozici úložiště s kapacitou 100 GB na herní relaci. Pokud potřebujete tzv. perzistentní úložiště, můžete jej také zakoupit doplňkovou funkci.
Vyzkoušej zdarma, ale ani 4K není limit
Aneb důležitá otázka. Jak si vybrat členství? V prvé řadě můžete NVIDIA GeForce NOW vyzkoušet zcela zdarma, což je skvělá zpráva pro všechny, kteří by snad ke cloudovému gamingu byli skeptičtí, nebo si chtěli prvotně zejména ověřit, jak služba funguje a jestli mají dostatečně stabilní internetové připojení pro její plynulý chod.
Se základním členstvím získáte přístup ke hrám Ready-to-Play. Souběžně vám bude zpřístupněno rozlišení maximálně 1080p a snímková frekvence 60 FPS. Vzhledem k vytíženosti serverů musíte počítat s tím, že se možná budete muset zařadit do čekací fronty. Jednotlivé relace jsou omezeny na jednu hodinu čistého času, ale zapínat je můžete opakovaně.
Střední cestu představuje členství Performance. S ním již získáte širší přístup i ke hrám Install-to-Play, šestihodinovým relacím, vyššímu rozlišení 1440p a spoustě doplňkových funkcí.Je to podpora NVIDIA RTX Ray Tracingu, prostorového zvuku 5.1 nebo HDR10 a SDR10.
Kompletní balík všech dostupných služeb vám dopřeje nejvyšší úroveň Ultimate. S ním se zvedá dostupnost snímkových frekvencí až k 240 FPS v závislosti na zvoleném rozlišení a zejména dostupnost čipů GeForce RTX 4080, které zajistí pořádnou porci výkonu. Ve vybraných titulech navíc NVIDIA přechází na čipy GeForce RTX 5080 s architekturou Blackwell, které znamenají ještě o generaci lepší zážitek a dostupnost nejnovějších AI technologií z balíčku Deep Learning Super Sampling - včetně akcelerace snímkových frekvencí DLSS 4 Multi-Frame Generation nebo dostupnosti NVIDIA Reflex pro snižování odezvy. Kromě toho přináší i skutečně nadstandardní možnost rozlišení 5K!
Servery po celém světě s přibývajícími RTX 5080
Právě dostupnost nejnovější verze NVIDIA DLSS může být hlavním lákadlem, které základní porci výkonu posunují o obrovský kus dál z hlediska plynulosti. Od 10. září letošního roku se s postupným rozšiřováním čipů RTX 5080 stále zvětšuje - a tím je myšlena i dostupnost fyzická - na konkrétních serverech.
Typicky budete zřejmě využívat ty z nejbližšího okolí. Dobrou zprávou je, že ať už půjde o Polsko (Varšavu), Německo (Frankfurt) nebo třeba Bulharsko (Sofii), nové čipy zde už najdete. Kompletní seznam najdete na webu NVIDIA GeForce Now status.
Dostupnost čipů poslední generace NVIDIA Blackwell zpřístupňuje režim Cinematic Quality Streaming - tedy cinematického režimu streamovaného obrazu. Jeho prostřednictvím NVIDIA dosahuje lepší barevné přesnosti, maximální plynulosti přenášeného obrazu a zachování čistých grafických detailů, které umocňují dojem z hraní a vtáhnou vás do děje.
GeForce NOW v praxi – na gigabitovém kabelu i na mobilu s datovým tarifem
To klíčové je samozřejmě samotné fungování aplikace. Jak je spolehlivá, jaké snímkové frekvence jsou dosažitelné a jak si vede v podmínkách různého připojení? Vyzkoušeli jsme si hned několik možností.
4K s notebookem na kabelu
První z nich bylo použití staršího herního notebooku. Laptop jsme vyzkoušeli s připojením přes domácí Wi-Fi, ale následně i přes kabelové připojení na gigabitovou optickou linku souběžně s připojením ke 4K televizi a adekvátním rozlišením 4K/120 FPS. Obraz působí opravdu přesvědčivě a plynulost je skvělá. Nadmíru dobře fungují reakce na vstupy hráče - ať už z klávesnice nebo z gamepadu.
Testovaný titul A Plague Tale: Requiem jsem nejdříve vyzkoušel se zapnutým Frame Generation a vyhlazováním DLAA, kdy čipy NVIDIA dokázaly ve 4K rozlišení vytáhnout přibližně 60 - 70 FPS. Po zapnutí balancovaného profilu Super Resolution se ale dalším přinosem DLSS dostáváme až do intervalu 110 - 120 FPS.
Kvalita obrazu je téměř k nerozeznání oproti tomu, který notebook dokáže vykreslit s výrazně nižší snímkovou frekvencí. Výrazně tratit nebudete ani v rychlých online akcích. Při hraní Team Fortress 2 nebo Counter-Strike 2 na přípojce s optickým kabelem byla odezva téměř nerozpoznatelná oproti běžnému spuštění přímo z počítače. Úctyhodné!
Na sedačce s tabletem přes Wi-Fi
Proč nezkusit i jiné zařízení? Třeba jednoduchý tablet z nižší střední třídy. NVIDIA GeForce NOW má pro android samostatnou aplikaci. Funguje jednoduše, vše je připraveno během pár minut a startujeme Life Is Strange: Double Exposure.
Zůstáváme na domácí Wi-Fi síti limitované propustností routeru. Přesto je připojení naprosto stabilní a dostatečné pro přenos i při vykreslované snímkové frekvenci nad 120 FPS. Gamepad aplikace registruje bezproblémově.
Cloudové hraní na telefonu s datovým tarifem
A je tady poslední varianta, kterou jsme testovali. Iphone 16, neomezený datový tarif a dostupnost české 5G sítě. Iphone přímo nativní aplikací nedisponuje, ale pro použití GeForce NOW stačí, když si vytáhnete na plochu přímý odkaz na webovou stránku aplikace a následně vše funguje téměř k nerozeznání od stand-alone appky.
Zvoleno bylo maximální dostupné rozlišení obrazovky 1680 x 720 px a snímková frekvence 60 FPS. Připojení je zcela v pořádku, žádné záseky se nekonají a reakce na vstupy gamepadu se taktéž pocitově nijak neliší od předchozích scénářů. Potřebovat samozřejmě budete dostatečný datový tarif - zvlášť po delší seance. Bez neomezených dat se tak zkrátka téměř neobejdete. I hraní na telefonu tak ale s NVIDIA GeForce NOW dává smysl a v dobrých podmínkách s ním není spojena výrazná limitace.
Ceny členství a výhody gamingu v cloudu
A zbývá snad už jen cena. Jednotlivé úrovně členství jsme si popsali výše, následující schéma vám prozradí, kolik si NVIDIA GeForce NOW ukrojí z vaší peněženky.
|
Předplatné
|
Free
|
Performance
|
Ultimate
|
Jednodenní
|
-
|
119 Kč
|
239 Kč
|
Měsíční
|
0 Kč
|
299 Kč
|
599 Kč
|
Roční
|
0 Kč
|
2.999 Kč
|
5.999 Kč
Škála je tedy pestrá a záleží na vašich požadavcích na výkon a pokročilé technologie DLSS. A samozřejmě časovém horizontu a intenzitě hraní. Jistotou je, že NVIDIA GeForce RTX 5080 ve fyzické formě v době psaní článku nese cenovku nad 25.000 Kč a to se samozřejmě nebavíme o zbytku potřebné sestavy. Nutnost mobility, dobrá dostupnost internetu, sezónnost vašich herních seancí nebo zkrátka potřeba flexibility - to vše hraje do karet právě využití hraní v cloudu.
NVIDIA GeForce NOW přináší výkon high-endových čipů na dosah vašeho internetového připojení. Využít ho můžete doma, na univerzitní koleji, ale obstojně s dobrým připojením i při cestách na telefonu, handheldu nebo tabletu. Vyzkoušejte si sílu cloudového gamingu na vlastní kůži! V dnešní podobě má už opravdu co nabídnout a dost možná zjistíte, že výkonný počítač pro rekreační i pravidelné herní zážitky vůbec není potřeba. Zakoupit jej můžete přímo na webu NVIDIA.