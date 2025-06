IBM v roce 2029 uvede Starling, kvantový počítač s odolností proti chybám

Kvantové počítače sice už existují, stále jsou ale na počátku svého vývoje a jedním z problémů je korekce chyb. To by ale měla řešit nová technologie společnosti, jejíž qLDPC (quantum low-density parity check) díky inovacím vyžaduje o 90 % nižší režii, tedy desetinové množství qubitů, než prozatím používané metody. Prvního ověření tohoto konceptu bychom se v praxi měli dočkat už v příštím roce, tehdy se objeví procesor Kookaburra, který bude mít logickou jednotku a kvantovou paměť. V roce 2027 se pak má představit zařízení pod názvem Cockatoo. Nová technologie by pro jeden logický qubit neměla vyžadovat okolo 1000 fyzických qubitů, ale řádově méně.

To hlavní ale přijde v roce 2029. Tehdy by měl být dokončen kvantový počítač využívající novou technologii korekce chyb, který bude mít 200 logických qubitů. Kolik to bude fyzických, to není jasné, ale patrně by to mohlo být v řádu deseti tisíců. Počítač bude stát v novém kvantovém datovém centru v Poughkeepsie ve státě New York. Z něho by pak o čtyři roky později měla vzniknout finální verze kvantového počítače nazvaná Blue Jay, u které se plánuje 2000 logických qubitů. Vývojáři ani nemusí přepisovat kódy, výhodou bude jen to, že mohou spustit delší programy.