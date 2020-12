Ice Lake-SP se objevil už i s 36 jádry, Intel nám opravdu neřekl vše

Intel tak sám uvedl jako příklad 28jádrový i 32járový Ice Lake-SP, ovšem nikde se nezmínil o maximálním počtu jader této procesorové generace, takže se dalo tušit, že něco skrývá a nyní se můžeme pouze dohadovat o tom, až kolik jader budou nová serverová CPU Intelu vůbec mít.

Testovaný systém Y4R-A1-ASUS-G1 tak v záznamu Geekbench 5 ukazuje dvě patice, celkem 72 jader a 144 vláken a Intel Family 6 Model 106 Stepping 5 ukazuje na Ice Lake-SP, které jsou zde vybaveny 512 GB paměti DDR4. Těmto procesorům odpovídají také kapacity paměti cache a velice zajímavý je základní takt 3,6 GHz, na který konkurenční procesory AMD EPYC v aktuální generaci nedosáhnou. Spíše je to takt, který je srovnatelný s jejich turbem, ale na druhou stranu může Geekbench udávat špatnou hodnotu, neboť s údaji o taktu neidentifikovaných procesorů to může být všelijaké. Právě na to by ukazovaly i výsledky 946 a 35812 bodů, které nejsou nejlepší.