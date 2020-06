Ice Lake-SP se ukázal: 24 jader na 10nm

Ice Lake-SP tak mají za úkol nastoupit po dnešních stále ještě 14nm procesorech Cascade Lake-SP a krom nich to mimochodem budou také Cooper Lake-SP, další 14nm generace, ovšem ta byla dle březnové zprávy ze SemiAccurate v podstatě zrušena coby plnohodnotná řada a měla by se dostat jen do těch největších serverů. Čili jako další hlavní generaci procesorů Xeon už opravdu očekáváme Ice Lake-SP na platformě Whitley a pak už by měly nastoupit Sapphire Rapids.

Procesory Ice Lake-SP by se tak měly dostat i do řadových serverů, stejně tak i do pracovních stanic a možná se stanou i základem pro budoucí platformy HEDT (High-End Desktop), to bude záležet pouze na rozhodnutí Intelu. Zaujmout mají velkými a výkonnými jádry Sunny Cove, která nabídnout podstatné zvýšení výkonu na takt oproti architektuře Skylake, a to cca o 18 procent.

To již není odhad, ale realita, kterou potvrdily první 10nm mobilní procesory Ice Lake, přičemž procesory Intel s dalšími jádry Willow Cove, Golden Cove a Ocean Cove mají přinášet další podstatná zvýšení výkonu na takt (IPC), ale na konečná čísla si v jejich případě ještě počkáme.

Nyní se objevil procesor, který evidentně patří mezi 10nm modely, jak lze určit dle konfigurace pamětí cache a zároveň půjde o serverový model, což je zase zřejmé dle počtu 24 fyzických jader (48 logických). Máme tu tak pro každé jádro 32 kB instrukční L1 cache, 48 kB datové L1 cache a 1,25 MB L2 cache a všechna jádra pak budou sdílet 36 MB L3 cache.

Základní takt je zatím 2,2 GHz s turbem 2,9 GHz, ovšem jde samozřejmě o testovací verzi procesoru, jejíž pracovní frekvence se ještě budou vyvíjet. Takovéto takty by ostatně znamenaly průšvih i vzhledem k tomu, že takový 14nm Xeon Platinum 8268 s 24 jádry pracuje na 2,9 až 3,9 GHz.

Nedávno se přitom ukázalo, že 10nm procesory Tiger Lake-U dosahují velice slušných základních taktů a jde přitom také ještě o vývojové verze. Jenomže v jejich případě už Intel využívá novou verzi 10nm procesu a je otázka, čím budou tvořeny právě Ice Lake-SP, čili zda to bude stále první verze 10nm technologie vzhledem k tomu, že jde stále o procesory s jádry Sunny Cove.

Zajímavý je také výpis z Geekbench ukazující na platformu Whitley využívající čipovou sadu C621, kterou už najdeme v dnes prodávaných deskách včetně ASUS ROG Dominus Extreme pro Xeon W-3275. Nejde tu pochopitelně o ten samý procesor, neboť v posledním výpisu máme 6jádrový model, ale obě testované platformy si můžeme spojit právě s využitím ID pro North Bridge, a sice ID09A2.





