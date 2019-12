IceGiant ProSyphon Elite: nový design pro chlazení CPU

Ryzen Threadripper 3000 či Core-X 10. generace jsou procesory, které potřebují velice kvalitní chlazení. Ostatně Intel se snaží posunout možnosti své 14nm technologie do krajnosti, což s sebou nevyhnutelně přináší zvyšující se reálnou spotřebu a výdej tepla procesorů a oproti druhé generaci Threadripperů přinesla nová třetí generace také o něco vyšší TDP, a to 280 W.

Starší chladiče tak už nemusí stíhat, však přibližně až 300 W ztrátového tepla může být na prostý věžovitý model už příliš na to, aby udržel teplotu v rozumné mezi, zvlášť když se někdo rozhodne pro další ladění výkonu, anebo prostě nemusí mít zájem poslouchat chladič potící se při nejvyšších otáčkách ventilátoru.

IceGiant se ale chystá nabídnout nové chladiče využívající jeho technologii ProSiphon. Výsledkem je IceGiant ProSiphon Elite, který byl vyvíjen v tomto roce a vytvořeno bylo celkem 30 prototypů, než výrobce přišel s finální podobou a přesvědčil se, že bude schopen výsledný chladič bez problémů vyrábět.

vlevo prototyp, vpravo hotový model pro rok 2020

Využívá se zde výparníková komora s horizontálními kondenzačními tělesy, kde se médium zase ochlazuje, jak předává své teplo do žebroví chladiče. V podstatě tak nejde o nic nového či unikátního a v principu je to stále ten samý koloběh média jako v tepelných trubicích heatpipe.

Finální chladič je celkově mnohem tenčí než prototyp, nicméně mu přibylo třetí kondenzační těleso a také byla značně zhuštěna žebra. Tělo chladiče tak vypadá spíše jako radiátor vodního chlazení a v podstatě to také je jakási obdoba vodníka, jen tu nemáme klasický okruh, jenž rozhýbala vodní pumpa, ale přirozený koloběh daný příjmem a výdejem tepla.

IceGiant ProSiphon Elite mají být k dispozici od jara 2020 a určen bude pro klasické, ale výkonné desktopy a pracovní stanice. Otázka je, jak se tento chladič může ve vertikální poloze vejít na desku, aniž by zablokoval hned první a nejdůležitější slot PCIe x16. Od středu základny k levému okraji měří 106 mm, takže by to mohlo vyjít, ostatně moderní desky nemají sloty tak blízko u procesorových patic. Spíše ale bude pak přesahovat desku z druhé strany a pak už by se naopak nemusel vejít do prostoru skříně, čili v řadě případů by se dalo počítat naopak s horizontálním umístěním, což ovšem znamená, že ventilátory pak budou foukat od grafické karty nahoru.

Firma IceGiant by nám ale měla na CES v lednu ukázat, jakým způsobem lze tento chladič nainstalovat.