IDC: investice jdou do špatných továren, celkový nedostatek čipů neřeší

My dobře víme, že počítačové čipy zoufale chybí i v automobilovém průmyslu, kde ale většinou nejde o výkonná APU pro infotainment, který zvládne i moderní AAA hry, ale spíše o malé čipy tvořené procesy, jež už jsou dávno zastaralé. Stále jsou ale potřebné pro výrobu různých kontrolerů, napájecích integrovaných obvodů, LCD driverů, apod.

Mluvíme tu o 40nm a starších procesech a takové jsou dle firmy IDC využívány pro tvorbu 67 procent veškerých čipů, co bude dále rozvedeno v její zprávě Semiconductor Manufacturing and Foundry Services Market and Technology Assessment.

Na druhé straně tu jsou vyspělé procesy, mezi něž IDC počítá 16nm a novější a ty tvoří z hlediska počtu zpracovávaných waferů jen 15 procent, ovšem na tržbách se podílí ze 44 procent. Je tak zřejmé, proč se výrobci čipů jako TSMC, UMC, SMIC, GloFo či další snaží investovat především do novějších procesů, zatímco investice do 40nm a starších technologií váznou, ačkoliv ty jsou nutně zapotřebí.

Starší procesy ale mohou také přinést slušné zisky, na což přišli v Texas Instruments . Tato firma v poslední době investovala právě do nich a v posledním kvartálu roku 2021 vykázala 19% meziroční růst tržeb.

Výrobci automobilů se pak dle IDC snaží využívat dostupné čipy spíše v dražších modelech, čili levnější modely se logicky vyrábí méně, a proto roste i průměrná cena prodávaných automobilů. V tom můžeme ostatně najít i paralelu s chováním firmy AMD, která také nemá dost moderních čipů pro širokospektrální nabídku procesorů, a tak prostě na trhu nabízí jen ty dražší.

V druhé polovině roku by se ale dodávky čipů do automotive už měly citelně zlepšit, pokud situaci neovlivní nějaké neočekávatelné faktory, jako přírodní katastrofy, apod. Dále by se do roku 2025 měl dle IDC zvyšovat v celosvětovém měřítku především podíl asijských výrobců čipů. Tchaj-wan by si měl víceméne udržet svůj podíl, ovšem Čína by měla vzrůst ze 16 na 19 procent a Jižní Korea si má rovněž polepšit o tři procentní body, a to na 15 procent.

Letos také nelze očekávat žádný významný růst kapacit, neboť nově stavěné továrny budou zprovozněny přinejlepším v příštím roce a spíše později. Výrobci čipů jsou tak odkázáni na postupné rozšiřování výroby ve stávajících provozech, jež budou až později doplněny o zbrusu nové továrny. Stejně jsme se ale nedozvěděli, jak to bude do budoucna s výrobou pomocí starších procesů a zda je prostě v některých případech nahradí nové, nebo i ony "omezené investice" budou nakonec přece jen stačit.





