IDC: koronavirus uškodí PC průmyslu a sníží prodeje; Alibaba má proti němu AI

Od společnosti IDC obvykle dostáváme informace o PC trhu jiného ražení, ovšem nyní je aktuální Covid-19, který značně ovlivní celý čínský průmysl. To už není jen předpoklad či předpověď, ale realita a nyní bude záležet spíše na tom, jak dlouho bude trvat zotavení. IDC poskytla svůj Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker zahrnující trh s desktopy, notebooky, pracovními stanicemi a tablety.

Číně už nyní v podstatě unikla celá měsíční produkce těchto zařízení, do čehož je ale třeba počítat i dvoutýdenní rozšíření volna při oslavách nového lunárního roku. Dle IDC bude také cesta k zotavení produkce na původní úroveň ještě dlouhá, a to především kvůli převládajícímu nedostatku pracovní síly. Návrat k původnímu stavu se tak očekává někdy v květnu, takže ovlivněn bude první i druhý kvartál. A co nám říká tabulka?

Ta obsahuje dvě verze předpovědi, jednu před koronavirem a pak novou z letošního února. Dle novější bude pokles na trhu s PC asi o 4 procenta větší, než se předpokládalo a navíc bude i o procento až dvě vyšší v druhé polovině roku. To v případě tabletů půjde až o 17,5 procenta, ovšem v druhém pololetí by se to mělo částečně vyrovnat.

IDC dodává, že v nejvíce postižených regionech se vyráběly především komponenty jako displeje, dotykové senzory či tištěné spoje, jejichž nedostatek se teprve projeví, jak na cestě do druhého kvartálu začnou docházet skladové zásoby používané v továrnách, které samy o sobě fungují ve víceméně běžném režimu.

Alibaba a její umělé inteligenci proti Covid-19, jde o vytvoření diagnostického nástroje, který by mohl v nemocnicích značně usnadnit a urychlit testování. Alibaba tvrdí, že její AI dosahuje 96% přesnosti v určení diagnózy, což se týká odlišení Covid-19 třeba od zápalu plic. Využívá se zde analýza CT snímků, která proběhne v čase jen cca 20 sekund na jednoho pacienta.

AI byla vytrénována na základě 5000 potvrzených případů nákazy novým koronavirem a Alibaba ji hodlá nasadit přibližně ve stovce klíčových nemocnic, které by pak mohly lépe zvládat přívaly pacientů. AI vznikla na Academy for Discovery, Adventure, Momentum and Outlook (DAMO Academy), kterou společnost Alibaba zřídila v roce 2017.

