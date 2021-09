IDC: polovodičový průmysl v příštím roce poroste, v roce 2023 přijde zlom

Není třeba nějak zvlášť studovat trh výrobců polovodičů, abychom mohli tvrdit, že ti budou mít ještě v příštím roce své příjmy zajištěny a dokáží prodat prakticky cokoliv. Tvrdí to i společnost IDC ve své nové zprávě, dle níž má tento trh v příštím roce růst o 17,3 %. To už je oproti dnešnímu roku výrazně slabší, ale jde o očekávané zpomalení dané jednoduše tím, že výrobci narazili na své limity výrobních kapacit a firmy jako TSMC, Samsung, GloFo, SMIC a ostatní si klidně mohou dovolit zdražovat, aniž by se bály o odliv zákazníků. Dá se tak říci, že očekávaný růst v příštím roce bude značně poznamenán i dražší výrobou, ostatně poslední zvýšení cen se v případě TSMC projeví nejdříve až někdy koncem tohoto roku.

IDC také potvrzuje, že výrobní kapacity továren na čipy jsou prakticky zcela zamluveny a poznamenány nedostatkem různých materiálů, ovšem to by mělo být vyřešeno do poloviny příštího roku v přípravě na spuštění nových výrobních kapacit, které budou přirozeně potřebovat další příval waferů, chemikálií, materiálů, výrobních zařízení, testovacích kapacit, pouzdřicích kapacit, atd.

Mezi hlavní motory růstu v příštím roce bude poptávka po produktech z oblastí mobilních telefonů, notebooků, serverů, automobilů, chytré domácnosti, her, nositelné elektroniky a Wi-Fi AP. To má ovšem s sebou nést i poptávku po pamětech všeho druhu, v jejichž případě IDC předpovídá růst cen, neboť i takové telefony pro 5G typicky obsahují více RAM i úložné paměti. A právě nejvíce se mají na uvedeném 17,3% růstu podepsat technologie 5G a s ní spojené produkty, což je oblast s předpokládaným 128% růstem v případě 5G čipů.

Do roku 2025 pak má hodnota trhu s polovodiči dle IDC dosáhnout 600 miliard dolarů, neboť růst (CAGR) se dostane alespoň na 5,3 % oproti obvyklým 3 až 4 %. Ovšem v roce 2023 dle této předpovědi konečně přijde to, na co zákazníci čekají, a sice že výrobní kapacity už přerostou poptávku a tehdy se dá očekávat zlom, jenž postupně srazí dolů nabobtnalé ceny.

