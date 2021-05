iFixit rozebral nový 24" iMac: za možnost rozšíření a oprav dostal 2 body z 10

Apple jsou známé tím, že většina z nich je dost těžko rozšiřitelná a opravy je lepší svěřit autorizovaným servisům, pokud jsou vůbec možné. Neplatí to však o všech, takový

Neplatí to však o všech, takový Mac Pro dostal v testu serveru iFixit 9 bodů z 10 možných , ostatně na jednotlivých dílech jsou i návody k tomu, jak je vyměnit. Právě výše zmíněný iFixit se nyní podíval i na nový 24" iMac . Zatím Mac Pro v opravitelnosti a rozšiřitelnosti boduje, iMac je na úplně opačném konci spektra. Má totiž jen 2 body z 10.

I když se využívá lepidla k připevnění displeje, nejde o "noční můru" z iPadů, takže se nakonec při zkoumání dostali k vnitřnostem iMacu. Problémem je, že jde v podstatě o jediné vstupní místo pro jakoukoli opravu iMacu. Zde si nicméně vcelku pochvalovali to, že Apple nepoužil všude lepidlo a navzdory tomu, že jde o tak tenký počítač, je tu docela dost šroubků. Podstatně horší je to s výměnou hardwaru, neboť téměř vše je na jedné základní desce. Procesor, operační paměť od SK Hynix, úložiště od společnosti Kioxia, Wi-Fi a síťový modul i systémy napájení, to vše je na jedné desce. Budete-li chtít zvýšit množství RAM, bude potřeba koupit nový iMac (nebo jiný počítač). Podobně to platí o úložiště, nicméně zde se dá použít berlička v podobě připojení externího SSD přes jeden ze čtyř portů USB-C (některé modely mají jen dva). To sice poněkud nabourá minimalistický design počítače, ale řešení to je.

Výhodou je, že modul s USB-C porty se dá snadno vyměnit, což je zajímavé, protože Mac Pro má USB porty v modulu napevno připevněném na desce. Totéž platí pro zdířku pro mikrofon, jejíž modul je také modulární. Zajímavostí, o které mnozí lidé neví, je fakt, že za logem Applu je výřez pro bezdrátovou anténu.



iFixit se podíval také na klávesnice. Ty mohou mít Touch ID a podle testů je možné mít vždy spárovanou jen jednu klávesnici. Pokud jde o Touch ID, ten navíc funguje jen s původní klávesnicí. Touch ID senzor přemístěný do druhé klávesnice nebude fungovat, nicméně klávesnice je sama o sobě funkční. Pokud jde o napájení, nový adaptér s ethernetovým konektorem umožnil zbavit se velkých kondenzátorů v samotném iMacu, což přispělo k tenké konstrukci. Dá se snadno vyměnit, ale dle iFixitu je v podstatě nemožné na něm provádět opravy. Celý test si můžete přečíst na stránkách ifixit.com včetně obrázků.

