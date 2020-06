Igor's Lab: 350W karta GeForce RTX 3090 má vyhrazeno 230 W pro GPU

Server VideoCardz nedávno zmínil, že herní verze Ampere mohou dosahovat TDP až 350 W, čili že se jejich spotřeba zvedne až o 70 W oproti předchůdcům. Jde tak o zajímavé téma, které rozebírá Igor Wallossek z Igor's Lab , který operuje rovněž s TDP 350 W v případě údajné GeForce RTX 3090. A hned je také třeba upozornit, že o této kartě se mluví jako o nástupci modelu RTX TITAN, vedle nějž má dorazit také RTX 3080. Otázka pak je, jak by do toho mohl spadat herní hi-end, který bychom očekávali pod označením RTX 3080 Ti a zda takový vůbec dorazí, nebo jak to NVIDIA plánuje.