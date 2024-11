iGPU v Intel Arrow Lake má s pouhými 4 Xe jádry výkon GTX 1050 Ti

Nové desktopové procesory Intel Arrow Lake sice nejsou nějakou extra revoluční novinkou, přinesly však požadovaná zlepšení, která řeší problémy, jež se vytýkaly předchozí řadě Raptor Lake. Intel se u nich nehnal příliš za výkonem, upřednostnil spíše lepší efektivitu, což má ale za výsledek také to, že se výkonem proti Raptor Lake v podstatě neposunuly. Pokud jde o grafický čip, máme tu starší, i když modifikovanou architekturu Arc Alchemist a 4 Xe jádra. To je poněkud ústupek z toho, co najdeme v mobilních procesorech Lunar Lake, kde už najdeme novější Arc Battlemage, a to navíc s 8 jádry Xe2. Výkon tohoto integrovaného GPU nicméně není úplně k zahození, nabídne na rozdíl od základních „nouzových“ GPU v desktopových Ryzenech alespoň trochu použitelný herní výkon. Pochopitelně je jasné, že na každé trochu vážnější hraní to bude stále chtít dedikovanou grafickou kartu.

V testu 3DMark Time Spy se totiž toto GPU dostalo na 2288 bodů, což zhruba odpovídá desktopové GeForce GTX 1050 Ti (ta má v průměru 2352 bodů). To už je hodně stará karta a navíc, i když byla nová, patřila spíše do nižšího mainstreamu. Na integrované GPU v desktopovém procesoru to ale není špatné.

Pro zajímavost, GPU v mobilních Lunar Lake (Core Ultra 7 258V) je zhruba na 4000 bodech. Pokud se podíváme na základní GPU v procesorech AMD Ryzen 9000 s 2 CU, tak tam jde jen o pouhých 730 bodů, tady je tedy Intel výrazně dále. AMD má však ale i desktopové procesory s výkonnějšími integrovanými GPU, např. Radeon 760M s 8 CU v desktopovém Ryzenu 5 8600G už ho překoná s více než 2600 body, Radeon 780M s 12 CU v Ryzenu 7 8700G pak nabídne dokonce 3300 bodů.