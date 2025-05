iGPU v Intel Lunar Lake má nové drivery, o 10 % více výkonu, lepší je i 1% Low FPS

Podle Intelu bylo v testu 9 her (což není zrovna moc reprezentativní vzorek a nadhazuje otázku, o jak moc výrazný cherry-picking tu jde) byl nárůst průměrné frekvence 10 %. Co je ale důležitější, je nárůst 1% Low FPS, tedy 1 % největších propadů snímkovacích frekvencí. Tato čísla vzrostla o 25 %, což znamená, že je snímkovací frekvence stabilnější a blíže oněm průměrům.



Intel se ale činí. Tyto ovladače byly nahrazeny už několika dalšími optimalizovanými verzemi. Verze 6737 přinesla podporu pro hry Clair Obscur: Expedition 33 a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a zvýšila FPS v Infinity Nikki, a to o 5 % v 1440p Ultra a o 7 % v 1080p Ultra. Posledními ovladači jsou pak ale verze 6790 , které opravily chyby ve hrách Warhammer 40000: Darktide a The Last of Us Part 2. Spoustu dalších chyb je ale stále ještě potřeba opravit.