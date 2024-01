iGPU v novém Ryzenu 8700G dosahuje výkon jako GeForce GTX 1060

Architekturase dostane do nových desktopových procesorů AMD Ryzen, a to konkrétně modelů(modely 8500G a 8300G dostanou dokonce novější Phoenix 2 ). V prvním případě by mělo jít o 6jádrový/12vláknový procesor s takty 4,35 GHz v základu a 5,0 GHz v Boostu, jeho integrovaná grafika Radeon 760M má mít 8 CU a frekvenci 2,8 GHz. Model 8700G by si měl polepšit na 8 jader a 16 vláken, základní frekvence 4,2 GHz bude trochu nižší, naopak Boost bude mít hodnotu 5,1 GHz. iGPU zde dostane 12 CU a frekvenci až 2,9 GHz. Oba dva procesory by měly mít 65W TDP. Nyní se objevily i výsledky testů integrované grafiky v benchmarku Geekbench 6 a nejde o špatná čísla.