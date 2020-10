Imagination uvádí GPU IMG B-Series: 6 TFLOPS i na kartě pro PC

Imagination IMG B-Series rozhodně nelze považovat za řadu, která by mohla zaútočit na moderní grafické karty firem AMD a NVIDIA právě z hlediska zpracování grafiky. Ovšem jejich cíl je přece jenom někde jinde. Máme tu celkem čtyři různé verze nové série, a to BXE, BXM, BXT a BXS. Kam si je můžeme zařadit?





Dle společnosti Imagination Technologies tyto produkty zasahují do mnoha segmentů, a to do mobilních herních produktů, IoT, DTV, automotive - ADAS (advanced driver-assistance systems) a obecně AI.

IMG BXE a BXM mají k sobě blízko jako méně a více výkonné mobilní řešení vhodné i pro produkty z oblasti DTV. Podporují rozlišení až 8K a nabízí shodně 16 GPix/s a hrubý výkon 128 a 256 GFLOPS. To skutečně není v porovnání s moderními grafickými kartami mnoho, ale máme tu také dvě další verze.

IMG BXT tvořený čtyřmi identickými jádry MC1 až MC4 dosahuje výkonu 6 TFLOPS, 192 GPix/s a 24 TOPS pro AI. Ani takový výkon se nemůže označit za špičkový, i když výrobce tvrdí, že z hlediska výkonu na mm2 čipu je na tom BXT ve svém odvětví nejlépe. Dále už to však nijak nerozvádí.

IMG BXS jsou určeny přímo pro automotive na místo hlavních SoC pro palubní systémy, digitální kokpit, infotainment, atd. Co se týče výkonu, dozvíme se jen o "multi-teraflop" a víc nic.

Potenciálně nejzajímavější jsou z našeho pohledu tak GPU IMB BXT, která se dostala i na samostatné karty s rozhraním PCIe pro desktopy a servery. Zajímavé je, že výslednou kartu společnost Innosilicon pojala jako herní produkt, či alespoň na to ukazuje vzhled jejího chladiče. Nicméně tato firma se sama zabývá výrobou různých ASIC včetně zařízení pro těžbu kryptoměn, a tak je možné, že sprostě jen využila chladiče od nějaké spřízněné firmy, aby nemusela tvořit vlastní.

Výsledné karty byly označeny za 4K/8K PCI-E Gen4 GPU určená pro "5G cloudové hraní a využití v datových centrech". Vedle toho se dozvíme už jen to, že budou využívat paměti GDDR6 a k dispozici budou zakrátko na čínském i celosvětovém trhu. Opět se tu pak zdůrazňuje vysoká "výpočetní hustota", čili výkon na plochu čipu, která má být oproti běžným desktopovým GPU až o 70 % lepší.

Chtělo by to více informací, ale zatím to vypadá, že nová konkurence pro Radeony a GeForce nám neroste. Spíše můžeme být zvědaví na to, co si chystá Intel, který by snad brzy mohl do éteru vypustit alespoň nové informace o svých Xe.