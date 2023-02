Indie našla obří zásoby lithia, ložisko má mít 5,9 milionu tun

Moderní akumulátory jsou obvykle typu Li-Ion, využívají tedy iontů lithia. V nižších cenových třídách by ho sice mohl postupně nahradit sodík, nicméně je velmi pravděpodobné, že lithium bude velmi dlouho zásadní součástí akumulátorů. Mnozí tvrdí, že lithia je na zemi málo a pro plnou elektromobilitu nebude stačit. Faktem nicméně je, že objevujeme stále nová a nová ložiska a to, co platilo loni, dnes už platit nemusí. Jen před zhruba 10 lety jsme věděli o pouhých 13 milionech tun, nyní víme o 88 milionech a nová ložiska se nachází každou chvíli. Bohužel ne všechny zásoby se dají snadno těžit, nebo k tomu není vůle a infrastruktura, a tak se hovoří, že o těžitelném lithiu můžeme mluvit u zhruba jedné čtvrtiny, tedy těžitelné rezervy jsou cca 22 milionů tun. Jedno elektrické auto pak do baterie potřebuje okolo 8-10 kg lithia (toto číslo ale může postupem času se zvětšováním akumulátorů růst, přestože je tu snaha o jeho nahrazování). Z toho vyplývá, že máme zásoby těžitelné minimálně na stovky milionů, ne-li miliardy elektrických aut. Takže velikost zásob by neměla být problémem, lithia by mělo být dost (alespoň v dohledné době s otazníkem nad dalšími dopravními prostředky na akumulátory). Primárním problémem je tu však rychlost těžby.



Nyní jsme jen v řádu nižší statisíců tun, což znamená schopnost pokrýt výrobu vyšších milionů elektrických aut ročně. A to je málo. Jen Tesla, a to je jen jedna automobilka, by měla letos zamířit někam k 1,8 milionu elektrických aut. I proto cena lithia na trhu v poslední době strmě rostla. V zásadě je nabízeno ve dvou formách, jako uhličitan litný nebo hydroxid litný, jejich ceny jsou podobné. Zatímco v listopadu roku 2020 se uhličitan litný prodával za 40 tisíc CNY za tunu (130 tisíc Kč), o dva roky později v listopadu 2022 byla jeho cena 15násobná, okolo 600 tisíc CNY (1,96 mil. Kč). Situace se ale od té doby trochu uklidňuje a prozatím jsme někde okolo 470 tisíc CNY (1,53 mil. Kč). Předpokládá se, že by cena lithiových akumulátorů letos měla po mírném nárůstu stagnovat a v příštím roce opět začít klesat.

Dopomoci by tomu mohl i nález dalšího obřího ložiska. V Indii se ve státech Džammú a Kašmír našlo ložisko, které by mělo nabídnout 5,9 mil. tun. Celosvětové zásoby lithia se tímto zvětšují o zhruba 7 %. Také to Indii posouvá z naprosto nevýznamného hráče (před 2 lety objeveno 1600 tun) na jednu ze zemí s největšími ložisky lithia na světě za Bolívií, Argentinou, Chile, Spojenými státy a Austrálií. Otázkou je, kolik z toho půjde rozumně vytěžit. Poněkud jiné pořadí totiž platí pro těžitelné rezervy, kde je první Bolívie se zásobami přes 20 mil. tun ve skutečnosti s aktuální těžitelností na nule a takřka polovinu těžitelného lithia může nabídnout Chile, zhruba pětinu pak Austrálie (to má sice méně než poloviční těžitelné zásoby ve srovnání s Chile, v nynějším dodávání lithia na trh je ale jasnou jedničkou).