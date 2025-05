Indie vyvíjí sodíkové akumulátory Na-Ion, 80 % se nabije za pouhých 6 minut

Na vývoji akumulátorů pro blízkou budoucnost se pracuje po celém světě. Výjimkou není ani Indie, která je v elektrifikaci dosti "veselou" zemí. Zdejší elektrické sítě jsou obrovským nepořádkem a nepochopitelnou změtí kabelů, výpadky elektrické energie nejsou ničím výjimečným, přesto navzdory těmto problematickým podmínkám dosahují poměrně vysokého počtu prodejů nových elektromobilů (asi bychom čekali méně než 2 %, např. v ČR jsme letos na 5,4 %), ve třídě trojkolek je to mnohem více (tam jde o 57 %). Jeden z nových typů akumulátorů vyvíjí na Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR) a Department of Science and Technology (DST).

Zatím jde o laboratorní výsledky, tedy něco, co má do sériové výroby, pokud k ní vůbec dojde, ještě několik let daleko. Jde o akumulátor typu Na-Ion (resp. SIB), tedy sodíkový akumulátor. Jeho anoda je z Na 1.0 V 0.25 Al 0.25 Nb 1.5 (PO 4 ) 3 a bylo u ní použito tří vylepšení. Částečky jsou nyní ve formě nanočástic, jsou pokryty tenkými vrstvami uhlíku a přidalo se zde trochu hliníku. Díky tomu se sodíkové ionty mohou pohybovat rychleji, což zvyšuje rychlost nabíjení. Podle vědců lze nabít 80 % baterie za pouhých 6 minut.

Dále to zvyšuje i bezpečnost (odolnost vůči požáru) a životnost. Ta také není vůbec špatná, podle autorů přesahuje 3000 nabíjecích cyklů, nicméně není jasné, do jakého procenta původní kapacity. Ono ale i kdyby to bylo jen 70 %, pro elektromobilitu by to stačilo více než dost. Bohužel jsme se nedozvěděli energetickou hustotu akumulátorů, která bývá u Na-Ion obvykle lehce pod úrovní Li-Ion LFP. U případného budoucího nasazení se počítá jak s elektromobilitou, tak např. zálohou solárních elektráren, do dronů (tady to ale asi bude kazit předpokládaná nižší hustota) nebo zálohou pro venkovské domy.