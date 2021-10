Informace z testů Geekbench o nevydaném hardwaru tu budou i dál

Nově zveřejněná hláška týkající se benchmarků Geekbench byla zdánlivě zcela jasná. Ukazovala, že testovací verze vyvíjeného hardwaru, nebo i hotový hardware, který dosud nezačal být prodáván, zřejmě nebude zahrnut do veřejně přístupných výsledků v příslušné databázi. Ta je přitom velice oblíbeným a užitečným zdrojem informací právě o nově vyvíjeném hardwaru a už to vypadalo, že si můžeme tento zdroj pomalu vyškrtnout ze seznamu.

John Poole, prezident firmy Primate Labs, však serveru PCWorld prozradil, že dané opatření není vůbec nové a platí už delší dobu. Relativně nové je pouze výše uvedené upozornění, které bylo doděláno až později, kdy jeden z mladých programátorů měl na jeho vytvoření konečně trošku času.

Dle vyjádření prezidenta této společnosti jde o opatření ve snaze odfiltrovat z databáze výsledků takové výsledky, které by značně zkreslovaly celkové údaje a ve skutečnosti už dávno platí, že přibližně pět takových výsledků je denně odmítnuto. Jiné výsledky se v ní ale ukáží a především jde o to, že toto opatření funguje spíše jak doporučení a nejde o striktní pravidla.

Nemusíme se tak obávat toho, že by databáze výsledků testů Geekbench už neukázala žádný testovací hardware, ostatně v posledních měsících jsme tu měli řadu testů týkajících se především procesorů Alder Lake od Intelu nebo také jeho chystaných grafických karet Alchemist

Už delší dobu se ale do databáze nedostává hardware s vyloženě podivným CPU ID (či jiným ID) či snad také s podivnými výsledky testů, to nám John Poole zcela neupřesnil. Uvedl ale, že se díky Geekbench budeme i nadále dozvídat o tom, co za nový hardware si firmy chystají, ostatně je tu řada lidí, kteří pravidelně prohlíží aktualizované výsledky a pátrají po zajímavých novinkách.

Poole také prozradil, že v řadě případů se výsledky do databáze dostanou nedopatřením a že už vyřizoval několik telefonátů od různých společností, které žádaly jejich velice pohotové vymazání. Těmto žádostem je obvykle vyhověno, ale pouze v případě, kdy to má smysl, čili kdy dané informace ještě nepronikly na veřejnost. Pak už to má ostatně pramalý smysl.



