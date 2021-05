Ingenuity byla povýšena, létat může do konce srpna a přispěje celé misi

NASA si je samozřejmě vědoma toho, jaký zájem vyvolala Ingenuity, která s roverem Perseverance přiletěla na Mars jen ukázat, že je tam možné využít pohon dvou protiběžných dvoulistých rotorů pro létající stroj. S velkým úspěchem letěla již čtyřikrát a až na odložený první start kvůli úpravě firmwaru se dá mluvit o zcela bezproblémovém provozu.

NASA se nyní rozhodla, že už nebude Ingenuity označovat jen za technologickou ukázku (technology demonstration), ale půjde rovnou o provozní ukázku (operations demonstration), což je samo o sobě jen slovíčkaření, ale má to i jeden reálný dopad. Ingenuity totiž také získá více času, což znamená, že na sebe bude dále vázat i rover Perseverance, bez nějž se neobejde, neboť není schopna sama o sobě komunikovat s řídicím střediskem a také je třeba, aby mohla být při svých pokusech natáčena.

Mise Ingenuity tak byla rozšířena z původního cca měsíce a nově by mohla trvat dokonce až do pozdního srpna. Nejdříve ale helikoptérka provede v rámci původního plánu dva další lety. Poté se bude NASA zhruba dva týdny připravovat, než spustí druhou provozní fázi, v níž bude již pomocí Ingenuity zkoumat to, jak může létající stroj na Marsu v budoucnu přispět k průzkumným a jiným účelům.

Helikoptérka si tak zahraje na mnohem vyspělejší stroj a nebude se již vždy vracet na místo startu. Půjde už o jednosměrné lety, což jednoduše znamená, že se bude přistávat s mnohem vyšším rizikem než dosud. Ovšem také to znamená, že Perseverance díky tomu přece jen dostane volnější ruce, neboť se bude moci vydat dál a Ingenuity jej bude následovat, anebo se bude naopak vydávat vpřed jako první. Tuto změnu mimochodem umožnilo i to, že celá mise je díky brzy provedeným testům po přistání časově napřed a že věděcký tým roveru si pro první zkoumání vybral nedaleký kus kráteru.

Perseverance se už ostatně pomalu vydal na cestu ke svému novému cíli, který bude zkoumat zhruba 100 solů a až poté se vydá ke svému hlavnímu cíli, což je pradávná delta kráteru Jezero. Ingenuity mu bude moci cestou hledat vhodnou trasu, může vytipovat zajímavé objekty a pomocí svého stereoskopického aparátu dokonce pořizovat materiál pro tvorbu digitálních modelů reliéfu blízkého okolí.

Čili ne, Ingenuity už opravdu není jen ukázka toho, že se na Marsu dá létat, může výrazně přispět k celé misi roveru Perseverance. Tato spolupráce tak potrvá, jak už bylo řečeno, maximálně do konce srpna. To poskytne obsluze roveru čas na to, aby se připravila na nevyhnutelnou dobu, kdy se Mars na své orbitě ocitne za Sluncem a spojení s ním bude na čas přerušeno, což nastane v polovině října.

