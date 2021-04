Ingenuity se poprvé proletěla na Marsu

Ingenuity v průběhu dnešního dne vzlétl z povrchu Marsu a dokázal se několik sekund téměř nehnutě vznášet v řídké atmosféře, než si opět sedl zhruba tam, odkud předtím odstartoval. Krátce před našimi 13:00 tak z Marsu došly i snímky, které dokázaly, že Ingenuity skutečně letěl, a tak inženýři NASA mohou oslavovat první úspěšný pokus a také vůbec první let lidmi vyrobeného stroje na cizí planetě. Krátké záběry z letu můžete sledovat na následujícím videu v čase od 40:40.

Samotný let přitom proběhl v půl desáté ráno našeho času a představoval pouze krátký půlminutový let. Ingenuity se vznesl do výšky cca třech metrů, kde se několik sekund vznášel a poté jen nerušeně dosedl zpět na zem. Přitom zaznamenával obrazové materiály a z bezpečné vzdálenosti přes 60 metrů jeho let sledoval rover Ingenuity, od nějž máme právě i první záběry letu. Později tak snad budou zveřejněny i záběry ze samotné helikoptérky, které budou jistě zajímavější.

Nyní bude Ingenuity pomocí svého solárního panelu dobíjet baterie a chystat se bude na další lety, v nichž už se může proletět déle a především se i někam podívat. Uvidíme, co si NASA připraví, ale dle plánu by měly následovat další až čtyři lety, ale nejbližší dva ještě budou testovat manévrovací schopnosti Ingenuity, takže na jeho "výlet" do vzdálenosti až 50 metrů si ještě počkáme. NASA se ostatně ještě teprve rozhodne, co se svou helikoptérkou v posledních dvou testech provede.

Je ale zřejmé, že na další lety nebudeme dlouho čekat, neboť Ingenuity na sebe aktuálně váže rover Perseverance, který zajišťuje přenosy dat i sledování letů, čili musí kvůli tomu vyčkávat na místě. V plánu ale bylo ukončit testy helikoptérky do 30 solů po jejím odhození na povrch planety, takže i s přihlédnutím ke zpoždění jejího prvního letu by její mise měla skončit v první polovině května.

