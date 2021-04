Ingenuity se proletěla už potřetí, tentokrát s menším výletem

Ingenuity poprvé letěla na Marsu zhruba před týdnem a nyní již má za sebou třetí test, v jehož rámci měla instrukce vertikálně vzlétnout, pak ve stejné hladině odletět o 50 metrů stranou, zase se vrátit a opět vertikálně přistát. To do puntíku splnila, jak ukáže i následující video.

Vedle toho také Ingenuity poprvé sama pořídila barevné snímky, jako je ten následující, ovšem samotnou ji sledoval rover Perseverance pomocí své hlavní kamery Mastcam-Z.

Helikoptérka měla instrukce 25. dubna vzlétnout do výšky 5 metrů a poté se vydala 50 metrů daleko, přičemž vyletěla ze záběru roveru Perseverance, který ji nesledoval. Pak se ale zanedlouho do záběru opět vrátila a přistála. V horizontálním letu dosáhla Ingenuity rychlosti až 2 metry za sekundu (7,2 km/h).

NASA se díky testovacím horizontálním letům může naučit, jak bude možné číst a sledovat povrch Marsu pro přesnou orientaci, což je už pochopitelně téma pro následovníky Ingenuity, kteří už by měli být schopni se orientovat sami či převážně sami. Jde tu především o schopnost vybrat si rovný a bezpečný povrch pro přistání a pak samozřejmě i schopnost bezpečného letu, která se přímo váže na rychlost pohybu spojenou s výkonem pro rozpoznávání povrchových struktur. Jednoduše řečeno, pokud by se nástupce Ingenuity pohyboval příliš rychle, mohl by ztratit orientaci. To NASA nemohla předem v laboratoři otestovat, pokud šlo o testy v komoře simulující atmosféru Marsu, neboť ta je příliš malá.

V nejbližších dnech můžeme očekávat další testy, i když z našeho pohledu už bylo hlavního cíle dosaženo. NASA se evidentně rozhodla pro výlet do vzdálenosti 50 metrů dříve, než bylo v plánu, a tak uvidíme, co s Ingenuity ještě zamýšlí a zda si na závěr nepřipravuje nějaký odvážný kousek, když se dá stejně počítat s tím, že helikoptérka po ukončení testů bude stejně opuštěna a "umře".

