Ingenuity už na Marsu funguje půl roku a nechystá se končit

NASA Mars Ingenuity je totiž založena na prostém mobilním SoC Qualcomm Snapdragon 801 a dále obsahuje například IMU Bosch BMI-160 určený rovněž pro mobilní telefony, coby výškoměr byl použit Garmin LIDAR Lite v3, atd. Zkrátka nejde o žádnou speciální hardwarovou výbavu, samozřejmě pokud nepočítáme samotné zpracování celého zařízení, které muselo být přizpůsobeno podmínkám Marsu, kde sice máme výhodu v podobě slabší gravitace, ale ta mizí ve velice řídké atmosféře.

Při prvních zkouškách Ingenuity tak šlo především o to, zda helikoptérka vůbec dokáže odstartovat a pohybovat se nad terénem, zatímco později nastoupila otázka, jak dobře se bude umět sama navigovat a podnikat delší výlety do okolí a nyní už se můžeme ptát spíše na to, jak dlouho ještě dokáže fungovat.

Jak ukazuje uvedená mapka, Ingenuity se už dávno nedrží roveru Perseverance jako klíště, a tak ji už ani nemůžeme vidět v akci pohledem třetí osoby (resp. třetího robota). Aktuálně zkoumá oblast zvanou South Seitah přibližně půl kilometru na západ a na mapce také můžeme vidět první odvážný přelet Ingenuity přes zvlněnou oblast, kterou Perseverance musel celou objet, zatímco helikoptérka mezitím podnikla další dva lety a dostala se opět o kus dále.

Cestou sbírá obrazové materiály, díky nimž NASA tvoří důležitou (i stereoskopickou) mapu právě pro Perseverance. A to měla Ingenuity původně sloužit jen jako důkaz toho, že na Marsu opravdu lze létat, zatímco nyní je důležitou částí celé mise. NASA tak nyní standardně rozšiřuje její misi s platností vždy na následující měsíc a vypadá to, že helikoptérka bude využívána jednoduše do té doby, než vypoví službu, anebo havaruje.



Lidé v NASA tak už nyní pochopitelně přemýšlí o tom, jaký by mohl být nástupce Ingenuity, jejíž úspěch je velice přesvědčivý. Uvažuje se o létajícím stroji o hmotnosti mezi 25 a 30 kilogramy, který by už nesl mnohem širší výbavu i pro zkoumání atmosféry či lepší mapování Marsu z výšky. Začaly být také tvořeny předběžné návrhy, a tak se snad v dohledné době dočkáme alespoň konceptu.

