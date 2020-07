Integrovaná DG1 s 96 EU spatřena, ponese značku Iris

Intel DG1 jsme mohli zaznamenat už několikrát, přičemž nejdříve to vypadalo, že půjde jen o jakousi vývojovou platformu, která Intelu poslouží při přípravách mnohem výkonnějších grafických čipů generace Xe. To jistě také platí, ale vedle toho se DG1 měla stát i základem pro budoucí integrované grafiky a zde vidíme výslednou Intel Iris Graphics právě jako součást platformy Tiger Lake-U. A ačkoliv výpis mluví o desktopu, Tiger Lake-U jsou pochopitelně úsporné mobilní procesory.

Iris Xe Graphics zde má 96 jednotek EU, a tedy 768 shaderů, takže je k dispozici v plné konfiguraci, přičemž výpis ještě ukáže takt 1,3 GHz a alokovaných 6,3 GB paměti. Pokud se tak s DG1 setkáme na trhu, bude to možná právě jen v podobě Tiger Lake-U (či jiných řad procesorů Tiger Lake) a rozhodně neočekáváme, že tato verze Xe přijde v podobě desktopových grafických karet. Ty by se ostatně svým výkonem pohybovaly výrazně pod hranicí aktuálního low-endu, pokud jde o generace AMD Navi a NVIDIA Turing. A ostatně brzy by na tom byly ještě hůře, neboť Turing brzy začne být nahrazován novou generací Ampere.

