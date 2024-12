Integrovaný Radeon 8060S ve Strix Halo překonal v 3DMarku desktopovou GeForce RTX 4060

Už brzy by se měly představit nové mobilní procesory AMD Ryzen AI řady Strix Halo. Ta si na nás chystá až 16 CPU jader, to ale není to nejzajímavější. Tím hlavním má být totiž integrované GPU. To má totiž dosahovat až 40 CU, což překonává i desktopový Radeon RX 7600 XT, který jich má jen 32. Spolu s tím přijde také širší 256bitová sběrnice pamětí, takže to vypadá i na mnohem rychlejší přístup do paměti, než je u integrovaných řešení zvykem. Vzhledem k těmto specifikacím se dá očekávat, že toto integrované řešení v noteboocích bez problémů nahradí kompletní řadu dedikovaných grafik, jako jsou Radeony RX 7600M a podobné, stejně tak může být alternativou grafikám, jako je GeForce RTX 4060 Laptop.



Objevil se totiž výsledek z benchmarku 3DMark Time Spy, který sice úplně přesná data o obecném výkonu napříč herními tituly neřekne, nějaký náznak ale dá. Graphics Score nového Radeonu 8060S se 40 CU integrovaném v novém Ryzenu totiž dosáhlo hodnoty 12.516 bodů. A to je opravdu hodně. Pro zajímavost, Radeon 890M v nynějších procesorech Strix Point má jen 3,5 tisíc bodů. Mobilní Radeon RX 7600M XT (mobilní model střední třídy od AMD) dosahuje na 8,7 tisíc bodů. Podíváme-li se do desktopové sféry, tak mobilní integrovaný Radeon 8060S by měl překonat i Radeon RX 7600 XT s 10,8 tisíc bodů.

Zavítáme-li k Nvidii, tam je to v mobilní sféře kvůli různorodým TDP dost komplikované. Každopádně mobilní RTX 4060 Laptop dosahuje na 10,4 tisíc bodů, takže tuto kartu by mělo nové řešení od AMD výrazněji překonávat. Srovnatelné by mělo být s dnešní mobilní verzí GeForce RTX 4070 Laptop, která má v průměru necelých 12,5 tisíc bodů. To je na integrované GPU velmi dobrá hodnota. Mělo by to překonávat i desktopovou RTX 4060, která má uváděný výkon 10,6 tisíc bodů (je ale divné, že by desktopová varianta byla proti té mobilní jen o tak malinký kousek výkonnější). Už by to ale nedosáhlo na desktopovou RTX 4060 Ti 8GB se 13,5 tisíci body.