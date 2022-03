Integrovaný RDNA2 v Ryzenu 6000 slušně rozhýbe i Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 je sice už více než rok stará hra, ale to jí neubírá na hardwarové náročnosti, čili pokud může nějaký systém rozhýbat ji, neměl by mít problém ani s téměř jakýmkoliv jiným titulem. My se nyní můžeme podívat na to, jak dal Cyberpunk 2077 zabrat notebooku Asus TUF Gaming F17, který je vybaven plnou verzí iGPU RDNA2 v APU Ryzen 7 6800H

Máme tu tak iGPU vybavené 12 jednotkami CU, čili 768 Stream procesory, dále i 12 Ray Acceleratory, 16 ROP a 48 TMU. Daný notebook má přitom ve výbavě i kartu GeForce RTX 3050, ale ta byla pro účely testování hry deaktivována, čili Cyberpunk 2077 tu zcela běží na zmíněném APU, které má TDP ve výchozím nastavení nastaveno na 45 W.

Video je rozděleno do dvou částí, které jsou označeny jako 1080p ultra quality a 1080p RT On. Ovšem ultra quality v první části neznamená, že kvalita grafiky je nastavena na ultra, to se týká jen a pouze technologie FidelityFX Super Resolution. Čili je tu využit upscaling obrazu, ale jen v nejmírnější podobě, jejíž dopad bychom neměli snad ani poznat, ale to už by bylo předmětem hlubšího zkoumání. Jinak nám nastavení ukazuje spíše nízkou kvalitu a v některých případech střední, čili grafické orgie nečekejme. Na druhou stranu ale hra ani tak nevypadá špatně.

Rovněž nemůžeme počítat se stabilními 60 FPS a reálně jde spíše o 35 až 45 FPS, ale i to postačí. Po zapnutí ray tracingu už integrovanému GPU dojde dech, ale to už je test jen pro zajímavost, neboť hratelné FPS v takovém případě nelze očekávat ani v nejmenším, zvláště když autor videa v nastavení zapne v RT sekci vše a nastaví střední kvalitu. Nelze se tak divit, že se snímkovací frekvence propadne pod nehratelných 10 FPS.

AMD tak ukazuje, že už pomocí svých APU začíná pronikat do teritoria low-endových grafických karet, čili samostatných čipů.



