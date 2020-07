Intel: 7nm proces nebude připraven včas, využijeme kapacity jiných firem

Víme tak, že 7nm proces Intelu bude zprovozněn o 6 měsíců déle, než se do této doby předpokládalo, což znamená, že první jím vyráběné produkty se objeví nejdříve na konci roku 2022 a možná až v roce 2023. Hlavním důvodem tohoto zpoždění pak má být chabá výtěžnost 7nm procesu, která neumožní, aby byl nasazen dříve jako ekonomicky výnosný. Celkově je ale už zpožděn o celý rok za původním plánem.

CEO Bob Swan pak mírně upřesnil, že byl v procesu identifikován jistý defekt tvořící vadné čipy, respektive degradující výtěžnost. Ve výsledku se Intel rozhodl "investovat do eventuálních plánů", čili prostě rozjet plán B, což pak šéf Intelu později popsal tak, že se využije i kapacit jiných výrobců čipů a vedle toho i vlastních pokročilých způsobů pouzdření. To znamená využití různých a porůznu vyráběných čipů vedle sebe v jednom produktu a jejich propojení pomocí EMIB, Foveros, apod.

Intel přitom už cca pětinu produkce nechává vyrábět v cizích provozech, ale nikdy to nebyly zásadní produkty tvořené pokročilými technologiemi.

To se nyní týká konkrétně 7nm čipů Ponte Vecchio, čili výkonných GPU generace Xe. Jde přitom vcelku o pochopitelný krok, neboť právě na Ponte Vecchio bude velké části záviset výkon superpočítače Aurora , jehož výstavbu by Intel asi nechtěl moc zpozdit. Tato GPU budou tvořena čiplety či dlaždicemi (tiles) a některé z nich budou vyráběny jinými firmami, což bude nutné, aby výsledná GPU byla k dispozici na přelomu let 2021 a 2022. I tak se výstavba Aurory zpozdí, neboť tento superpočítač měl být připraven právě již během roku 2021.

První 7nm serverová CPU, generace Granite Rapids, pak dle aktuálního plánu dorazí v roce 2023, zatímco dříve byla plánovaná na rok 2022. AMD přitom chce vyslat už 5nm procesory EPYC Genoa ještě před koncem roku 2022. Swan také slíbil, že mezi prvními 7nm procesory budou také modely pro běžná PC, ale už neupřesnil, jaké to budou. Ze zkušeností z předchozích let lze ale usuzovat, že to budou spíše mobilní, přesněji ultramobilní čipy. Ale uvidíme.

To celé znamená, že v době, kdy chce Intel přecházet na 7nm, už TSMC chce nabízet 3nm proces, čili AMD asi ještě dlouho nepřijde o technologickou výhodu, kterou mu skýtá právě spolupráce s TSMC. Bob Swan také uvedl, že osobně není spokojen s aktuálním stavem 7nm procesu Intelu, ale že hlavní problém s ním byl identifikován a po jeho vyřešení by už tu neměly být žádné další zásadní překážky. Slíbil pak zveřejnit další detaily během nadcházejícího Architecture Day (datum zveřejněno nebylo).