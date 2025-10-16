Intel a AMD společně posouvají x86 kupředu: standardní AVX10 i ChkTag pro vyšší bezpečnost
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Před rokem se dal Intel a AMD dohromady za účelem společného vývoje architektury x86. Nyní tu máme první plody spolupráce. Nové systémy přerušení, standardizované AVX10 a další.
Přestože jsou společnosti AMD a Intel velkými rivaly na poli x86 procesorů, mají také společného protivníka, architekturu ARM (a případně i RISC-V). Ačkoli konkurence zatím příliš velký zářez neudělala, není radno usínat na vavřínech, a tak před rokem vytvořily pracovní skupinu x86 Ecosystem Advisory Group (EAG) spolu s dalšími firmami, jako jsou Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle a Red Hat. Máme tu zrovna první výročí založení a spolu s tím firmy prozradily, jaké jsou plody jejich spolupráce.
Jako první je tu FRED (Flexible Return and Event Delivery). Jde o modernější přístup k problematice přerušení, který má snížit latence a současně také vylepšit stabilitu operačních systémů. Dále se zde objevuje AVX10. Jde o vektorovou instrukční sadu, kterou Intel představil už před několika lety a která měla navazovat na AVX-512. Díky spolupráci ji nyní může využívat i AMD a z proprietární sady a kompetitivní výhody pro Intel by se měla stát standardizovanou součástí procesorů Intel i AMD, a to nejen v serverech a pracovních stanicích, ale také ve spotřebitelských procesorech.
Další novinkou bude ChkTag. Jde o bezpečnostní mechanismus ochrany pamětí, který by měl řešit problematiku stále narůstajících bezpečnostních chyb objevovaných v moderních procesorech. Díky němu vzniká unifikovaný systém označování paměti bez negativního dopadu na výkon, přičemž má řešit především problémy s přetečením bufferu a čtením paměti po jejím uvolnění. I software podporující ChkTag by měl být zpětně kompatibilní s procesory, které ho neumí. Jako poslední je tu ACE (Advanced Matrix Extensions for Matrix Multiplication), tedy vylepšení pro násobení matic, což je důležité zejména pro práci s algoritmy AI.
Zdroj: techspot.com, wccftech.com