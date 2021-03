Intel Adaptive Boost Technology: další turbo pro Rocket Lake-S

Procesory Rocket Lake-S už se pomalu chystají na trh a také byly předevčírem formálně představeny , ovšem to jsme se ani z jejich specifikacích ještě nedozvěděli o novince zvané Intel Adaptive Boost Technology (ABT). Jde snad o něco podobného jako v případě Precision Boost Overdrive od AMD?

- klikněte pro zvětšení -

HardwareLuxx nám přinesl příslušnou stránku z prezentace Intelu, z níž se dozvíme vše podstatné. Jako příklad tu máme 8jádrový procesor, respektive technologie Intel ABT je určena pouze pro 8jádrové Core i9 K a KF z 11. generace. Čili jde pouze o dva modely, a to konkrétně Core i9-11900K/KF.

Intel Adaptive Boost Technology má fungovat jako jakási nástavba nad Thermal Velocity Boost, a to v rámci základních specifikací procesoru, takže není považována za přetaktování. To je důležité vědět, neboť v opačném případě by mohla mít svůj vliv při uplatnění záruky na zničený procesor.

Účelem ABT je využít případné rezervy týkající se teplot a energie, které systém nabízí. Nejde přitom o cestu, jak dosáhnout ještě vyšších taktů, než jaké nabízí Thermal Velocity Boost (TVB), neboť to by neplatily specifikace udávající u zmíněných procesorů takt až 5,3 GHz právě díky TVB.

ABT ovlivní takty procesorů až od zátěže třech a více jader a z prezentace vyplývá, že zatímto Thermal Velocity Boost bude zvyšovat takty až do teplotní hranice 70 °C, tak Adaptive Boost Technology bude fungovat až do teploty 100 °C. To má teoreticky přinést takt 5,1 GHz při zatížení všech jader, přičemž dle specifikací mají Core i9-11900K/KF nabídnout all-core turbo maximálně 4,8 GHz.

Nabízí se otázka, zda právě Intel ABT nestojí za zpožděným nástupem procesorů Rocket Lake-S, které nyní už měly být na trhu, ale nástup byl odsunut na konec března kvůli jistému novému mikrokódu. Je z toho totiž cítit snaha Intelu zajistit vyšší výkon právě pro Core i9, aby se tyto procesory více odlišily od rovněž 8jádrových Core i7 a samozřejmě aby lépe vypadaly vedle konkurence. Nicméně to bude zjevně znamenat velice vysoké teploty a logicky i zvýšenou spotřebu, ale to už budou zkoumat testy, jichž se dočkáme za necelé dva týdny.



Můžeme ale říci, že o alternativu pro Precision Boost Ovedrive 2 nejde, neboť se tu zcela zřejmě nepočítá s laděním jednotlivých kusů s ohledem na napájení, jako spíše o prosté navýšení taktů pomocí většího objemu energie, který bude do procesoru puštěn. Můžeme tak mluvit prostě o přetaktování, i když tomu se sám Intel vyhýbá, ačkoliv chce pomocí ABT dosahovat frekvencí, které ani nejsou zaneseny ve specifikacích.

