Intel Alder Lake a podrobné benchmarky: bude z Core i5 hit?

Je tu samozřejmě především ta otázka, zda můžeme daným benchmarkům věřit. Evidentně jde o benchmarky pocházející z Číny, které se však dosud neobjevily, respektive o tom nevíme.

Dle jejich celkového zpracování také nepůjde o oficiální benchmarky, které by měl někde ukazovat sám Intel, o čemž vypovídá především značně nekonzistentní označování jednotlivých procesorů. Je tu tak i ta otázka, co a na čem bylo vůbec testováno, čili zda šlo o finální verze Alder Lake na vhodně vybavené platformě. Nemusí jít ani o testy provedené najednou, ale o porůznu posbírané výsledky, takže je skutečně třeba brát je z rezervou.

První dva benchmarky se týkají jednovláknového a vícevláknového výkonu v Geekbench 5, kde Alder Lake skutečně vystupují z řady, ale je třeba si uvědomit, že vertikální osa prvního grafu nezačíná na nule, čili rozdíly nejsou až tak velké (to platí i pro některé další). V druhém případě je to jinak a tam je také vidět, že procesory Ryzen už dokáží Alder Lake stíhat, a to až na Ryzen 5 vs. Core i5. Zde má totiž Alder Lake výhodu čtyř slabších jader navíc, čili je to 10C/16T procesor oproti Ryzenu se 6C/12T, což se právě asi nejvíce podepsalo na výsledku.



Dále tu máme testy kódování videa, kde výsledky dopadly velice podobně jako v případě vícevláknového testu Geekbench 5. Rozdíl je v tom, že Ryzenům více chutná benchmark s x265 od HWBOT a procesorům Core zase jistý x264 FullHD benchmark.

Zajímavé a pro Alder Lake spíše nelichotivé výsledky ukázal PCMark 10, v němž se ukázal jen Core i9, který dokázal překonat Ryzen 9 jen v jednom subtestu a celkově moc nenadchl ani v porovnání s Rocket Lake.

- klikněte pro zvětšení -



Nakonec tu máme Blender a výkon s CPU, kde jde na rozdíl od předchozích testů o dosažení co nejnižších hodnot. Zde se dá Alder Lake Core i9 označit za mírně lepší oproti 16jádrovému Ryzenu, zatímco Alder Lake Core i5 je, jak se dalo očekávat, výrazně lepší než moderní Ryzen 5.

Co z toho vyplývá? Pokud budeme předpokládat, že tyto výsledky budou víceméně odpovídat realitě, pak Alder Lake by mohly být zajímavé především jednovláknovým výkonem svých silných jader, což by se mělo promítnout i do her, které obecně stejně více než osm jader nevyužívají. Celkový vícevláknový výkon v produktivních aplikacích by ale měl zůstat srovnatelný, pokud budeme srovnávat Ryzeny a Core se stejným počtem fyzických jader.

Jenomže to neplatí pro Core i5 a Ryzen 5, kde je AMD v jasné nevýhodě, neboť jeho procesor zde musí bojovat proti stejnému počtu silných jader Intelu, který navíc bude mít po ruce čtyři slabší jádra. Čili Alder Lake by mohly být velice úspěšné právě v případě své střední váhy.



