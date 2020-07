Intel Alder Lake budou hybridní, ovšem AVX-512 nabídnou i tak

Intel Alder Lake či konkrétněji Alder Lake-S by tak měly pokračovat v tom, co Intel nakousl už díky procesorům Lakefield, ovšem ve zcela jiném segmentu. Zatímco Lakefield jsou ultramobilní SoC s několika málo watty TDP, Alder Lake-S budou výkonné desktopové procesory, prý s TDP až 125 W. Vypadá to tak, že Intel s aktuální generací procesorů Comet Lake-S prolomil hranici spotřeby/výdeje tepla, pod kterou se v dohledné době nehodlá vrátit. Ostatně až 125W by měly být i Rocket Lake-S.

Leaker HXL nám nyní předkládá tuto část dokumentu, jež se má týkat právě procesorů Alder Lake-S. Můžeme se v ní dočíst, že tyto procesory budou mít dva typy jader s označením velká a malá jádra, která budou mít společnou základní instrukční sadu, ovšem ta se bude moci rozšířit o podporu AVX-512, TSX-NI a akceleraci výpočtů v FP16 (HPFP - Half-Precision Floating Point), pokud jde o využití velkých jader.

Dříve se mluvilo právě o tom, že vzhledem k chybějícím instrukcím AVX-512 to vypadá, že Alder Lake-S budou hybridní procesory. To stále platí, ovšem právě až na to, že dané instrukce by tu nakonec být měly. Bude ale zapotřebí využít součinný plánovač procesů, který bude umět schopnosti takových procesorů správně využít.

To znamená, aby aplikace využívající AVX-512, TSX-NI či FP16 běžely právě jen na velkých jádrech, což by měly být konkrétně Golden Cove v počtu (až) osmi vedle malých "atomových" jader Gracemont. Další velkou část procesoru si ukousne grafické jádro se třemi možnými konfiguracemi: GT0 (iGPU deaktivované), GT1 (část EU deaktivovaná), GT2 (plná výbava).

Dozvídáme se také o tom, že Intel by měl nabídnout různé konfigurace procesorů Alder Lake-S včetně takových, které nabídnou jen výkonná jádra, a to třeba v počtu šesti. Pak může jít o konfiguraci 6+0+1, čili 6 velkých jader, žádné malé a navíc grafika GT1.

