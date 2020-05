Intel Alder Lake-S: LGA 1700 a DDR5?

Už nějakou dobu víme, že po Comet Lake-S, 14nm procesorech založených na architektuře Skylake, přijdou pro stejné desky s LGA 1200 ještě procesory Rocket Lake-S, které zatím známe jako opět 14nm modely, ale už s novou architekturou. Pak by už měly přijít na trh právě Alder Lake-S jako již 10nm procesory pro patici LGA 1700 a v jejich případě už se také mluví o podpoře pamětí DDR5. Očekávat je můžeme někdy na přelomu let 2021 a 2022, což se samozřejmě může snadno změnit, a to spíše k horšímu, když už.

Intel Alder Lake-S by už měly podporovat standard DDR5-4800, čili prostě a jednoduše rychlejší paměti typu DDR s efektivním taktem 4800 MHz a fyzickým 2400 MHz. To bude jistě představovat slušný pokrok v propustnosti oproti dnešním DDR4, které sice také již dosahují vysokých taktů, ale vzhledem k poměru cena a výkon zákazníci sahají stejně spíše po 3200MHz modulech.

Dle wccftech tu ale bude jeden menší zádrhel, který ale asi moc zákazníků trápit nebude. uvádí se totiž, že pouze dražší desky se 6vrstvými PCB budou schopny podporovat dva DIMM sloty pro DDR5 na kanál a 4vrstvé desky se budou muset spokojit s jedním DIMM. Ovšem právě jeden DIMM na kanál, čili celkově dva, stejně většině lidí stačí, tedy pokud už při prvotním sestavování svého počítače myslí na to, aby v budoucnu do něj nemuseli dokupovat další moduly pro vyšší kapacitu RAM. Nicméně zdroj uvádí také to, že levnější desky s celkově dvěma DIMM budou také podporovat paměti s efektivním taktem "jen" do 4000 MHz.

Dále se dozvídáme, že návrh Alder Lake-S už je hotový, čili nyní už se může začít pracovat na rozjetí výroby, což samozřejmě ještě potrvá. Ostatně lze předpokládat, že Intel může být ve vývoji architektur napřed, neboť to, co jej v poslední době brzdilo, byly problémy především s výrobou.

Podívat se můžeme také na informace od Sharkbay o TDP a napájecích limitech pro různé procesory Rocket Lake-S. Máme tu tak TDP platící pro PL1 a pak zvýšenou spotřebu (PL2) na omezený čas (Tau).

Intel SKU TDP / PL1 PL2 PL1/PL2 rozdíl Tau Rocket Lake-S (8c, 6c) 95 W 215/173 W 56 s Rocket Lake-S (8c, 6c, 4c) 80 W 251/191/146 W 28 s Rocket Lake-S (8c, 6c, 4c) 65 W 251/177/128 W 28 s Intel Core i9-10900K 125 W 250 W + 100% 56 s Intel Core i7-10700K 125 W 229 W +83,2% 56 s Intel Core i5-10600K 125 W 182 W +45,6% 56 s Intel Core i9-9900KS 127 W 159 W + 25,2% 28 s Intel Core i9-9900K 95 W 119 W + 25,3% 28 s

Jak to vypadá, Rocket Lake-S budou mít podobné hodnoty TDP jako předchozí generace, ovšem zvýšená spotřeba při turbo taktech bude podobná tomu, co předvádí právě nastupující Comet Lake-S. Velká otázka je, jaký výkon pak předvedou nová jádra, neboť v Rocket Lake-S očekáváme Sunny Cove, nebo ještě lépe Willow Cove z druhé generace 10nm procesorů.

Alder Lake-S by pak už měly využívat jádra Golden Cove, a to i v rámci hybridní architektury společně s Gracemont. Jde o obdobu ARM big.LITTLE, kde Golden Cove budou velká a výkonná jádra, zatímco Gracemont malá, slabá, ale zároveň velice úsporná. Ukázaly se dokonce už i tři konfigurace:

Alder Lake-S (8+8+1) 125W



Alder Lake-S (8+8+1) 80W



Alder Lake-S (6+0+1) 80W

Sestava 8+8+1 tak znamená, že daný procesor bude mít osm velkých plus osm malých jader a navíc integrovanou grafiku. Nebo také může jít o procesor s jen šesti velkými jádry a grafikou. To aby si už marketingové oddělení Intelu začalo lámat hlavu s tím, jak budou tuto věc prezentovat veřejnosti a jak ji co nejlépe odrazí v modelovém označení hotových produktů.

