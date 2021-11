Intel Alder Lake sesadil z trůnu single-thread výkonu Apple M1

PassMark. V databázi výsledků totiž byly na prvních čtyřech pozicích různé verze procesorů Apple M1. Nejméně měla z této čtveřice 8jádrová verze M1 Pro s 3751 body, čímž překonala např. Core i9-11900KF s 3599 body nebo procesory Ryzen 7 5800X nebo Ryzen 9 5900X a 5950X s 3496-3497 body. I nejslabší verze z řady M1 překonávala nejvýkonnější Intel o více než 4 % a AMD pak dokonce o 7 %.

Ještě před pár dny bychom mohli psát článek o tom, že procesory Apple M1 Pro a Max jsou králi v jednovláknovém výkonu, alespoň co se týče benchmarku. V databázi výsledků totiž byly na prvních čtyřech pozicích různé verze procesorů. Nejméně měla z této čtveřice 8jádrová verze M1 Pro s 3751 body, čímž překonala např. Core i9-11900KF s 3599 body nebo procesory Ryzen 7 5800X nebo Ryzen 9 5900X a 5950X s 3496-3497 body. I nejslabší verze z řady M1 překonávala nejvýkonnější Intel o více než 4 % a AMD pak dokonce o 7 %.

O trochu lepší byl původní M1 s 3779 body a nové 10jádrové varianty procesory M1 Pro a Max to posunuly na 3844 bodů v případě M1 Max a 3880 bodů u M1 Pro. To už hovoříme o náskoku téměř 8 % proti Intelu, resp. 11 % proti AMD. To se ale s příchodem 12. generace procesorů Intel Core s označením Alder Lake mění.

Očekávalo se, že by nové procesory Intelu mohly zamíchat pořadím a opravdu se tak děje. Zatím je sice potřeba výsledky brát s rezervou, protože jde o data z jednoho, příp. dvou testů, takže průměrný výsledek se může časem ještě posunout (nahoru i dolů), i tak to ale už něco napoví. Na druhé místo se nyní vyšvihl procesor Intel Core i5-12600K, který dosáhl 4067 bodů. Nejvýkonnější verzi Apple M1 Pro tak překonal o téměř 5 %. První příčku má ale s velkým náskokem Core i9-12900K s 4314 body. Procesory Apple tak předběhl více než 11 %. To je velmi dobrý výsledek.

Pokud bychom se podívali na celkové skóre, kde se projeví i počet jader (tedy i vícevláknový výkon), tam je náskok Intelu výraznější. Nejvýkonnější M1 Pro získalo 23730 bodů, 10jádrové Core i5-12600K (6+4 jader) dosáhlo na 24162 bodů, 16jádrové Core i9-12900K (8+8 jader) se dostalo na 38006 bodů. Pro zajímavost, 16jádrový Ryzen 9 5950X má 46139 bodů a novou 12900K překonává i 12jádrový Ryzen 9 5900X s 39523 body. Zde bych chtěl ale upozornit, že jde jen o jeden benchmark a na jeho základě se nedá vyvozovat obecný rozdíl výkonu, který může být v jiných aplikacích odlišný.

Ceny souvisejících / podobných produktů: