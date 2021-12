Intel Arc A380 v kalibru GeForce GTX 1650 Super?

Očekávaná karta s čipem Xe-HPG vybaveným jen 128 Xe jádry má dostat označení Intel Arc A380. Prozrazen byl dokonce i takt GPU ve výši 2,45 GHz (turbo) a vedle toho by tu mělo být 6 GB paměti GDDR6. To na dnešní dobu už není moc, ale pokud jde o kartu s výkonem srovnatelným s GeForce GTX 1650 Super, dává 6 GB rozhodně větší smysl než 12 GB nebo naopak jen 3 GB. To samozřejmě s ohledem na šířku paměťové sběrnice, která určuje možné konfigurace pamětí.

Paměťová sběrnice karty Intel Arc A380 přitom nemá mít 192 bitů, ale pouze 96 bitů, což se dnes už u konkurence nevidí. S využitím 16Gb/s pamětí GDDR6 by to tak mělo dělat celkových 192 GB/s, přičemž mobilní verze mají mít spíše 14Gb/s paměti, čili 168 GB/s.

Výsledné karty by tak mohly být opravdu levné, aby poskytly cenově dostupné řešení pro hráče, jimž stačí Full HD a nižší detaily v moderních AAA hrách nebo kteří takové hry ani nehrají a potřebují kartu spíše pro méně náročné MMO a jiné tituly. Karta přitom ani neukazuje žádný přídavný napájecí konektor, takže její TBP by se mělo vejít do 75 W, což vzhledem k očekávanému výkonu a výbavě není nic zvláštního.

I tak má ale tato karta nabídnout podporu ray tracingu, i když spíše symbolicky a naopak velice nápomocná by mohla být technologie XeSS, obdoba DLSS od NVIDIE.



A právě s Arc A380 by dle VideoCardz mohla svést souboj chystaná GeForce RTX 3050, která má nést čip GA106-150-Kx-A1 (čili ne GA107) a 8 GB paměti GDDR6. Její GPU by mělo nabídnout 3072 CUDA jader a vzhledem k tomu, že taková RTX 3060 jich má 3584, pak by RTX 3050 nemusela být zrovna slabá karta a z uvedených informací to vypadá, že A380 by měla z hlediska výkonu tahat za kratší konec. Tím pravým soupeřem pro GeForce RTX 3050 se tak může stát spíše Radeon RX 6500XT, ale na druhou stranu se k výkonu GTX 1650 Super přirovnává A380 v aktuálním stavu a na tom se může ještě ledacos změnit především v případě ovladačů. Takže uvidíme.

