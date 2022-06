Intel Arc A730M: v benchmarcích překoná RTX 3070, ve hrách jen RTX 3050

Všichni napjatě očekáváme, co se Intelu podaří vytřískat z jeho nových grafických karet. Objevují se první testy jak od samotného Intelu, tak i od některých uživatelů, kteří se k nim už dostali. Konkrétně jde o výkon v 3DMark Time Spy a 3DMark Fire Strike, kde by měly čipy Arc A730M s 12 GB GDDR6 14Gbps paměti a propustností 336 GB/s dosahovat 10002, resp. 23090 bodů. Jeden z uživatelů na sociální síti Weibo naměřil 10138 bodů, takže čísla v zásadě souhlasí.



Otázkou je, co to vlastně znamená? Fire Strike je starší benchmark využívající DirectX 11 a tento výsledek řadí Arc A730M někam cca 14-15 % nad průměrnou mobilní RTX 3060 (což je ale vzhledem k velkému rozptylu TGP trochu nejasné srovnání), cca 6 % pod RTX 3070 a také cca 17 % pod Radeon RX 6700M. To jsou velmi slušné výsledky překonávající cíl v podobě RTX 3060.

Ještě lepší je to v 3DMark Time Spy, který využívá DirectX 12. Tam Arc A730M překonává mobilní RTX 3060 o 27 %, dokonce překoná i průměrnou mobilní RTX 3070 o 6 %. Na Radeon 6700M, na který předtím čip Intelu nestačil, nyní získává dokonce 12% náskok. Bohužel, ne vše je takové růžové.

Zatímco tu vidíme vysokou optimalizaci na herní benchmark využívající DX12, stejný uživatel přinesl i výsledky testů ve hrách, kde to bylo o něčem jiném. Metro Exodus zvládal okolo 70 fps při 1080p, resp. 55 fps při 1440p v HQ. Připomeňme, že v 1080p RTX 3060 obvykle zvládá okolo 80 fps. Další hry ukázaly výkon ještě bližší pomalejší kartě RTX 3050. Např. v Assassins Creed: Odyssey v 1080p dosáhl Intel na 38 fps, kdežto RTX 3060 zde zvládá 55-75 fps dle nastavení kvality (RTX 3050 zvládá 24-58 fps). Podobně je to u F1 2020, kde bylo naměřeno 123 fps v 1080p (RTX 3060 159 fps, RTX 3050 100 fps). Tady bude třeba karty Intelu ještě poladit.