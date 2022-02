Intel Arc Alchemist přijdou v sériích A300/A500/A700, co nabídnou?

Dle těchto informací máme očekávat celkem tři série grafických karet Intel Arc Alchemist, a sice A300, A500 a A700. Jednotlivé modely se pak mohou lišit v rámci stanovených mantinelů, přičemž tu není nic, co by nás už nyní mohlo překvapit.

Nejníže tak budou stát karty A300 se 128 jednotkami EU, a tedy s 1024 shadery, které by měly využívat plnou verzi menšího GPU DG2. Máme tu pak 6 GB paměti GDDR6 na 14Gb/s na pin, a to pouze na 96bitovém rozhraní, což poskytne propustnost jen 168 GB/s. Půjde tak vpravdě o desktopový low-end.



Ostatní karty by měly být založeny na stejném GPU s výbavou až 512 EU / 4096 shaderů, ovšem A500 budou osekané na 384 EU a vedle toho budou mít 12 GB paměti na 192bitové sběrnici a 16 Gb/s (výsledných 384 GB/s). A700 pak nabídnou 16 GB paměti na 256bitové sběrnici a opět 16 Gb/s, čili 51 GB/s).

Arc Alchemist mají ve všech verzích podporovat DirectX 12 Ultimate včetně ray tracingu a pak tu bude i vlastní AI upscaling XeSS. Co se týče podpory formátů, dle očekávání bude chybět FP64 a v nabídce zůstane jako obvykle FP32 a FP16.

Karta Alchemist A380 se také dostala do malého OpenCL testu, kde se utkala s kartami Radeon RX 6500 XT i GeForce RTX 3050, čili aktuálním samostatně prodávaným low-endem a byla tu také starší GeForce GTX 1660 Ti. Nejde tedy o grafický, ale výpočetní test, v němž se ale A380 neukázala ve špatném světle a vypadá to, že by mohla vytvořit slušnou konkurenci pro ty nejlevnější modely od AMD a NVIDIE. Počkejme si ale na grafické testy, kde už to může být výrazně odlišné.



