Intel Arc Alchemist: výrobní proces, nereferenční designy i XeSS v odpovědích

Intel Arc Alchemist budou dle nedávno uniklé roadmap útočit přinejlepším na GeForce RTX 3070 či Radeon RX 6700 XT, ovšem evidentně jde ještě o starší materiál, v němž karty Intelu ještě ani nejsou označeny novými názvy, ale prostě jako DG2 a SOC 1 či SOC 2. Nakonec to může být trošku odlišné, ale samozřejmě nelze počítat s tím, že by se Intelu povedlo zaútočit i na aktuální hi-end.





Nyní ale necháme spekulace v dáli a podíváme se na to, co o nových Arc prohlásil sám Raja Koduri v interview pro japonský server ASCII

Proč tedy Intel využil pro výrobu Arc Alchemist 6nm proces firmy TSMC (čili N6)? Odpověď není překvapivá a zní, že už na začátku designování čipů Alchemist bylo nutné se rozhodnout o tom, jaký výrobní proces využijí a v té době bylo jasné, že Intel nebude mít k dispozici příslušné kapacity svých pokročilých procesů (10nm, resp. Intel 7), a tak byl zvolen N6 firmy TSMC. To by ostatně měla být více než důstojná alternativa.

Letos ostatně už uvidíme, zda Intel svým aktuálním procesem dokáže uspokojit alespoň poptávku po procesorech Alder Lake všeho druhu.

Co se týče nástupce generace Alchemist, v jeho případě se Intel stále ještě nerozhodl, zda využije své kapacity, anebo cizí. V úvahu může připadat jeho vlastní 7nm proces /Intel 4), v jehož případě ale také nemusí být k dispozici potřebné kapacity, takže nakonec by to mohl být i TSMC N5. Ale zpět k rozhovoru.

Pokud jde o technologii XeSS, čili konkurenci pro DLSS a potažmo FSR, tu podporují už i první Xe-LP, a to prostřednictvím instrukcí DP4a. Ovšem verze pro XMX na moderních čipech by měla pracovat efektivněji, ale i tak to znamená, že XeSS mohou teoreticky využít i iGPU v Tiger Lake.

Pokud jde o nabídku nereferenčních karet Arc Alchemist, fámy říkaly, že Intel už AIB výrobcům nabízí svůj referenční design, na němž mohou začít vyvíjet své verze. To nyní Koduri potvrdil a vypadá to, že to bude v podstatě stejné jako v případě GeForce a Radeonů. A co se týče profesionálních grafik, čili obdob řad Quadro a Radeon Pro, jejich nástup nebyl potvrzen a ani vyvrácen, takže Intel může nakonec určit jednu řadu grafik pro hry i práci, anebo přijít s další řadou.



