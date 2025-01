Intel Arc B580 (Battlemage) má problémy s výkonem na starších sestavách

Intel nedávno představil architekturu Battlemage pro grafické karty, a to nejen v mobilní, ale nově i desktopové oblasti. Jeho Arc B580 je mnohými označován za nejlepší mainstreamovou grafickou kartu díky dobré kombinaci výkonu a ceny. Je však dobře známo, že grafické ovladače Intelu v době integrovaných řešení nebyly zrovna nějak řádně vyvíjeny, dokonce i Alchemist měl při představení (a i dlouho po něm) spoustu problémů a teprve od jeho uvedení se do vývoje driverů Intel konečně dost opřel. Battlemage tak přináší podstatně méně softwarových problémů. Jak ale ukazuje poslední kauza, není to stále úplně nejlepší. Intel totiž dokázal připravit karty tak, aby [poměrně] dobře fungovaly na nových sestavách, ale ukazuje se, že na starších to není žádný zázrak.



Není to ale překvapivé, ostatní Intel sám oficiálně doporučuje pro nové karty procesory Intel Core 10. generace, případě AMD Ryzen 3000 a novější. Pokud tak někdo použije tuto kartu na sestavě se starším procesorem, používá ho tak na nedoporučené sestavě. A jak ukazují testy, výkon tomu může odpovídat.

Na YouTube kanále Hardware Canucks se na to podívali a použili procesor Intel Core i5-9600K na základní desce Asus Z390-A Prime, na které byl použit BIOS podporující ReBAR. U mnoha her byl výkon s tímto procesorem podobný tomu, jaký byl dosažen na nejlepším herním procesoru dneška, AMD Ryzen 7 9800X3D. Nemálo her, u kterých došlo k propadu v případě her náročných na procesor, takový propad vykázaly i u RTX 4060 nebo Radeon RX 6700XT a RX 7600 (např. v Black Myth Wukong se s i9-9600K o cca 22-27 % propadly všechny grafiky a Intel na tom z nich byl ještě v propadu jako jeden z nejlepších). Nicméně našly se i hry, kde to byla pouze karta Arc B580, která dosáhla tak dramatického propadu, případně byl výrazně vyšší než u ostatních.

Ve Warhammeru 40K: Space Marine 2 se ostatní grafiky se starším procesorem propadly o 9-12 %, ale B580 padla více než 29 %. V Hogwarts Legacy to bylo 33 %, Rainbow 6 Siege pak znamenalo 23 % dolů. Spider Man Remastered sice u jiných grafik padal hodně, a to o 17-33 %, B580 ale šla dokonce o 52 % níže. Kde je problém, není jasné, a Intel se už na to snaží přijít. Prvotní testy ukázaly, že ve zmiňovaných titulech s výraznými propady obvykle dochází k většímu snížení využití GPU než u jiných grafik.