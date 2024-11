Intel ARC Battlemage B570 a B580 mají být uvedeny 3.12., čekáme takty 2,8-2,85 GHz

Na veřejnost pronikají další informace o připravovaných grafických kartách Intel Arc Battlemage. Dozvěděli jsme se, že oznámení nových GPU by mělo proběhnout 3. prosince letošního roku, přičemž půjde o dvě varianty, Arc B570 a Arc B580. Obě dvě by měly zamířit do nižšího mainstreamu a obsahovat GPU BGM-G21. Zatímco u výkonnějšího Arc B580 se mluví o 20 jádrech Xe2, v případě B570 neznáme žádné informace, a tak se jen předpokládá, že by to mohl být menší počet jader.



Dále se mluví o tom, že Boost těchto karet by měl být 2800 MHz, což je výrazně více než u předchozí generace, kde byl jen 1700 MHz. To jsou o 65 % vyšší takty, nicméně také o 4 Xe jádra méně (A580 měla 24 Xe jader). Nesmíme ale zapomenout, že většina A580 neběžela na referenčním Boostu, ale na hodnotách okolo 2000 MHz. Stejně tak se mluví o tom, že výrobci nabídnou přetaktované edice i u B580, nicméně tady už o moc vyšší takty být nemají, a mluví se o 2850 MHz. Ve výsledku bychom tu měli mít vyšší hrubý výkon o 19-37 % (2850/2000)*(20/24), resp. (2800/1700)*(20/24). Do toho může přijít výrazné navýšení výkonu v důsledku nové architektury, což ukázal už i mobilní Battlemage v procesorech Lunar Lake. Tam se to pohybovalo okolo 40 %. Výsledný výkon je ale stále obestřen tajemstvím a dohady, které se mohou na základě různých argumentů lišit i o několik desítek procent.

Arc B580 má mít 12 GB pamětí GDDR6 na 192bitové sběrnici s 19Gbps čipy, což by mělo zajistit propustnost 4856 GB/s. Karty mají běžet na rozhraní PCIe 5.0 x8. První uniklé karty napovídají, že by se cena mohla pohybovat okolo 249 USD, což je ale bohužel mnohem více než za A580, která startovala na 179 USD. Vypadá to, že když Intel konečně možná představí dobrou grafickou kartu po stránce HW a snad už i SW, tak to zase pro jistotu zabije cenou. Oficiální uvedení do prodeje pak proběhne 12. prosince pro Intel Limited Edition, kdy se objeví také recenze. Karty alternativních výrobců (a testy) se pak objeví den poté, 13. prosince.