Intel Arc Battlemage by měl být na 4nm procesu od TSMC

O připravovaných grafických kartách Intel Arc Battlemage se toho napsalo už dost. Jejich integrovanou verzi najdeme v procesorech Lunar Lake, nemá se ale zapomenout ani na desktopové verze. U nichž je známo např. to, že by měly proti Alchemistu navýšit výkon o 50 % (to platí o Battlemage obecně). Své by měl dodat i fakt, že z 6nm procesu se přejde na 4nm výrobní proces od TSMC. Ten sám o sobě přináší o 11 % lepší výkon než 5nm proces, takže mezi těmito dvěma procesy (4nm a 6nm) by měl být nárůst výkonu ještě vyšší. Kde všude využije Intel výhody nového procesu, není jasné, mohou to být různé kombinace vyšších taktů i nižší spotřeby (přičemž ta byla jednou z nevýhod předchozí generace).

Vedle 4nm procesu se máme dočkat přepracovaného paměťového subsystému a komprese paměti, dále vylepšeného výkonu v ray-tracingu, hodně se zapracovalo na akceleraci algoritmů strojového učení a umělé inteligence. Předpokládá se, že by se nové desktopové grafické karty Arc Battlemage měly představit ještě před koncem letošního roku. Zatím ale není moc jasné, jaké konfigurace to budou. Očekává se verze s 4096 jádry a 512 EU, nicméně poslední dobou se zmiňují především úniky ohledně verze se 448 EU, což vychází na 3584 jader. U nejvyšších modelů by měla být zachována 256bitová sběrnice pamětí, nicméně nižší třída (Arc B580?) patrně přejde na užší 192bitovou paměť, což by naopak mohlo znamenat vylepšení kapacity paměti z 8GB na 12GB VRAM.