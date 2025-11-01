>
Intel Arc Battlemage měl mít i verze s vrstvenou 512MB Adamantine Cache
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Dobře víme, že se neobjevily a neobjeví všechny plánované varianty grafických karet Arc Battlemage. Nyní jsme se dozvěděli, že měly existovat i varianty s vrstvenou cache.
Společnost Intel sice s GPU řady Battlemage představila velmi zajímavé grafické karty, které mnozí označují za nejlepší mainstreamová GPU dneška (s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu), prodejně je to ale stále velmi špatné. Víme také, že se mělo objevit podstatně více variant, přičemž doposud tu máme pouze Arc B570 s 18 Xe2 jádry a 10 GB VRAM a Arc B580, který má 20 Xe2 jader a větší 12GB VRAM. Vyšší varianty se zatím neobjevily, měly být různě rušeny a vraceny do hry v jiných konfiguracích. Nejnovější zákulisní zprávy hovoří i o tom, co vše se možná ještě objeví, a co naopak už bylo opravdu zrušeno. Ostatně o zrušení víme už delší dobu, nyní se dostávají na povrch další detaily o tom, co konkrétně to vlastně mělo být.
Intel killed off every single Adamantine cache product.— Bionic_Squash (@SquashBionic) October 31, 2025
BMG X3
BMG X4 (bigger die with 40 Xe cores)
ARL Halo
Podle zákulisních informací by se stále ještě měla objevit varianta BMG-G31, která má obsahovat 32 Xe2 jader. To by nás mělo dostat na 4096 shader procesorů a mohlo by jít o velmi zajímavé karty ve středním mainstreamu.
Máme tu ale také informace o tom, že měly existovat speciální varianty BMG-G10, které měly obsahovat vrstvenou cache paměť. Konkrétně mělo jít o základní dlaždici s Adamantine cache pamětí o kapacitě 512 MB, na níž by pak bylo samotné GPU. V případě BMG-G10 X3 mělo jít o GPU s 28 Xe2 jádry (3584 shader procesorů) a 192bitovými pamětmi. Podle zpráv mělo jít o grafické karty s velkou VRAM, tedy 24 GB místo tradičních 12 GB, které bychom u 192bitové sběrnice pamětí očekávali. Pokud jde o BMG-G10 X4, tak zde se mělo objevit dokonce 40 Xe2 jader (5120 shader procesorů) a 256bitová sběrnice pamětí. Karty měly být určeny pro sběrnici PCI Express 5.0. Podobná Adamantine cache měla být i u procesorů Arrow Lake Halo (podobné procesory s vrstvenou pamětí se nakonec mají objevit až u Nova Lake).
